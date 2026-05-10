Баркли принес метлу в студию Inside the NBA после третьего поражения «Лейкерс» в серии
Чарльз Баркли не сомневается в провале «Лейкерс».
Член Зала славы Чарльз Баркли прошелся с метлой по студии Inside the NBA, недвусмысленно намекая на скорое завершение сезона для «Лейкерс».
В пятницу «Лос-Анджелес» уступил на домашней площадке «Оклахоме» 108:131 в третьем матче полуфинала Западной конференции и уступает в серии 0-3. Ранее ни одной команде НБА не удавалось пройти в следующий раунд после такого отставания.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
6 комментариев
Песок за дедом убирает
Песок за дедом убирает
За собой и другими ведущими?
sweep
Это конечно плохой знак. Чак предсказывает неправильно примерно всегда.
Что-то коротковаты брюки у Баркли, или это по последней моде?
