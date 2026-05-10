Деандре Эйтон получил фол на первой секунде матча
Эйтон нарушил правила сразу после начала игры.
Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон отметился фолом на первой же секунде третьего матча против «Оклахомы».
Эйтон нарушил правила, борясь с центровым «Тандер» Четом Холмгреном за стартовый спорный.
По итогам матча на счету Эйтона 10 очков (5 из 9 с игры), 6 подборов, 1 перехват, 1 блок-шот и 3 персональных замечания.
«Лейкерс» разгромно проиграли третий матч – 108:131 (0-3).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SportsCenter
Чет прогрессирует, в этот раз получше показал.
Замечательная "последовательность" от судей. Эйтон исполнил аж два таких же спорных в ОТ с рокетс и почему-то свисток молчал.
Доминэйтон, Домифолтон, Домиподбортон💪🏼
Доминсвиптон.
