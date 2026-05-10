В отношениях «Селтикс» и Джейлена Брауна не существует напряженности (The Athletic)

Появилась важная информация по «конфликту» между «Селтикс» и лидером команды.

Звездный форвард Джейлен Браун и руководство «Бостона» настаивают на том, что в отношениях между сторонами нет никаких противоречий.

Инсайдер The Athletic Сэм Эмик в недавнем материале подтвердил, что между Брауном и «Селтикс» нет каких-либо проблем. Журналист отметил, что ссылается как на источник в организации, так и на источник, близкий к баскетболисту.

Ранее легенда НБА Трэйси Макгрэйди заявил, что «разочарование Брауна связано с внутренними проблемами «Бостона». Эксперт Джей Уильямс выразил мнение, что «разрыв Джейлена Брауна с «Селтикс» неизбежен».

29-летний игрок и президент «Бостона» Брэд Стивенс в ответ заявили, что никакого «недовольства» не существует.