Донован Митчелл об успешной игре Хардена: «Мы не сомневались в нем»

Харден красиво ответил хейтерам в победном матче плей-офф.

Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл отдал должное звездному одноклубнику Джеймсу Хардену , который исправился за неудачу на старте серии с «Пистонс» в победном третьем матче серии, когда набрал 19 очков и 7 передач, а также исполнил решающий 3-очковый.

«Cамое главное, что есть в Хардене – это его стабильность. Он не ориентируется на сиюминутный результат. Сегодня он преуспевал на площадке. И мы как бы сказали ему: «Да, мы знаем, кто ты. Оставайся собой».

Мы видели, как он играет на самом высоком уровне, поэтому у нас не было сомнений, что он продолжит делать свое дело. Не каждая игра может складываться вот так, это касается не только его, но и меня, да кого угодно. Но вопрос в том, как сохранять хладнокровие и продолжать влиять на игру», – сказал Митчелл.