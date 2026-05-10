Леброн Джеймс о 0-3 в серии: «Я не злюсь и не расстроен. Мы еще боремся, и это все, о чем можно просить»

Джеймс прокомментировал счет 0-3 в серии с «Тандер».

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс поделился своими мыслями после проигрыша «Оклахоме» в третьем матче серии (108:131, 0-3).

«Я не злюсь и не расстроен. Очевидно, что ты испытываешь разочарование от самого факта – проигрываешь 0-3. Но мы еще боремся, и это все, о чем можно просить», – сказал форвард.

За серию против «Тандер» 41-летний Джеймс набирает в среднем 23 очка (51,9% с игры, 37,5% из-за дуги), 4 подбора и 6,7 передачи.

Четвертый матч пройдет в Лос-Анджелесе 12 мая.