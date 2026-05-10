  • Леброн Джеймс о 0-3 в серии: «Я не злюсь и не расстроен. Мы еще боремся, и это все, о чем можно просить»
Джеймс прокомментировал счет 0-3 в серии с «Тандер».

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился своими мыслями после проигрыша «Оклахоме» в третьем матче серии (108:131, 0-3).

«Я не злюсь и не расстроен. Очевидно, что ты испытываешь разочарование от самого факта – проигрываешь 0-3. Но мы еще боремся, и это все, о чем можно просить», – сказал форвард.

За серию против «Тандер» 41-летний Джеймс набирает в среднем 23 очка (51,9% с игры, 37,5% из-за дуги), 4 подбора и 6,7 передачи.

Четвертый матч пройдет в Лос-Анджелесе 12 мая.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Леброна Джеймса
Да все в порядке, вообще только очень оптимистично настроенные болельщики ЛАЛ могли утверждать что ЛАЛ без Дончича будут играть во втором раунде.
Да и с Дончичем против такой Оклы нет шансов. 2-4 это максимум на что можно было бы рассчитывать. У Оклы напомню вторая звезда отсутствует
Леброн, давай в Кавс на последний чемпионский поход, на западе с этими мутантами из Сперс и Окс уже ловить нечего будет
шпоры ща отлетят волкам и решат, что им не хватает чемпионской днк в команде...
А смысл ехать на восток, чтобы в очередной раз без шансов вылетать в финале?
Смешно видеть 40-а летнего мужика, претендующего на ГОАТа, постоянно корчащего рожи, машущего руками, валяющегося под чужим щитом, в целях выпросить фолы и штрафные.
