Шредер стал корчиться от боли и требовать неспортивный для Дженкинса после попадания в область шеи

Деннис Шредер сделал заявку на флоп года.

Защитник «Кавальерс» Деннис Шредер продемонстрировал актерское мастерство, рассчитывая на неспортивный фол для Дэнисса Дженкинса после попадания игроком «Пистонс» рукой по шее немца.

Шредер повалился на паркет и жестом показал, что момент необходимо пересматривать, но судьи ограничились фолом в нападении.

«Кливленд» победил со счетом 116:109, 1-2.