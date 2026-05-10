Шредер стал корчиться от боли и требовать неспортивный для Дженкинса после попадания в область шеи
Деннис Шредер сделал заявку на флоп года.
Защитник «Кавальерс» Деннис Шредер продемонстрировал актерское мастерство, рассчитывая на неспортивный фол для Дэнисса Дженкинса после попадания игроком «Пистонс» рукой по шее немца.
Шредер повалился на паркет и жестом показал, что момент необходимо пересматривать, но судьи ограничились фолом в нападении.
«Кливленд» победил со счетом 116:109, 1-2.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
11 комментариев
Странный заголовок. Шея очень уязвимое место и вполне допускаю, что это больно
Смешно читать про флоп года: легко себя по кадыку побейте, уже будет неприятно, а тут практически локоть от 100+ кг мужика на скорости
У Дженкинса хорошо если 80 кг вес
Неважно. Факт в том, что это очень больно
Прости Денис, но ты не играешь за Оклахому
При чём здесь это??
Нифигасе флоп, нехило так двинул в шею
Отличный импакт сегодня дал Шредер, сумел под кожу залезть Дженкинсу
Валере в кадык явно не прилетало
