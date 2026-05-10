Джеймс Харден о критике его игры: «Болтовня обо мне? Какая такая болтовня?»

Харден о критике его игры: «Болтовня обо мне? Какая такая болтовня?».

Звездный защитник «Кливленда » Джеймс Харден дал понять, что не обращает внимания на разговоры и шумиху, которые касаются его игры.

«Болтовня обо мне? Какая такая болтовня?

Я играю в баскетбол и делаю все, что нужно этой команде. Выхожу на площадку и делаю это. Выигрываю матч – именно это мы и сделали», – сказал защитник.

Харден, который часто подвергается критике за свою игру в плей-офф, стал автором решающих попаданий в клатче третьей игры против «Детройта».