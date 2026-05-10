Джеймс Харден о критике его игры: «Болтовня обо мне? Какая такая болтовня?»
Звездный защитник «Кливленда» Джеймс Харден дал понять, что не обращает внимания на разговоры и шумиху, которые касаются его игры.
«Болтовня обо мне? Какая такая болтовня?
Я играю в баскетбол и делаю все, что нужно этой команде. Выхожу на площадку и делаю это. Выигрываю матч – именно это мы и сделали», – сказал защитник.
Харден, который часто подвергается критике за свою игру в плей-офф, стал автором решающих попаданий в клатче третьей игры против «Детройта».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
https://media0.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExMnMxOGgwbThjN3h2Z2l3dXhwNXZvYm93MHphN2FvNmJ6dHNxNXF2dyZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfaWQmY3Q9Zw/3oAt2dA6LxMkRrGc0g/giphy.gif
Еще даже не открыв, сразу знал какая будет гифка)
Концовка в огне. Последняя минута шик: Харнден 3 из 3, Харрис еще и явно фолил на трёшке, Кейд в лицо три положил. Классный баскетбол.
