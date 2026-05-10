Джей Джей Редик о серии с «Тандер»: «Все время проваливаем последние полторы четверти»

Джей Джей Редик о проблеме «Лейкерс» в серии с «Тандер».

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик обозначил отрезок, когда его команда упускает шансы на победу в матчах против «Тандер».

В третьем матче «озерники» вели к большому перерыву 59:57, но «Оклахома» переиграла соперника со счетом 74:49 во второй половине и теперь находятся в одной победе от выхода в следующий раунд (3-0).

«В третьей игре подряд мы были близки к ним после двух с половиной четвертей. Мы пробовали разные составы и сочетания, разные схемы защиты, но все равно теряли эти минуты.

Я не сдаюсь в этой серии. И мы постараемся победить в понедельник. Мы постараемся продлить серию и вернуть ее в Оклахома-Сити », – поделился Редик.