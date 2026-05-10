4

Джей Джей Редик о серии с «Тандер»: «Все время проваливаем последние полторы четверти»

Джей Джей Редик о проблеме «Лейкерс» в серии с «Тандер».

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик обозначил отрезок, когда его команда упускает шансы на победу в матчах против «Тандер».

В третьем матче «озерники» вели к большому перерыву 59:57, но «Оклахома» переиграла соперника со счетом 74:49 во второй половине и теперь находятся в одной победе от выхода в следующий раунд (3-0).

«В третьей игре подряд мы были близки к ним после двух с половиной четвертей. Мы пробовали разные составы и сочетания, разные схемы защиты, но все равно теряли эти минуты.

Я не сдаюсь в этой серии. И мы постараемся победить в понедельник. Мы постараемся продлить серию и вернуть ее в Оклахома-Сити», – поделился Редик.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Infanity TV
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoДжей Джей Редик
logoЛейкерс
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё правильно, там молодая основа играет по 30 минут за матч, а у тебя старики почти по 40. Это называется глубина состава.
А кто то ждал другого - как начинают уставать - так и просаживаются...
Да ничего они не проваливают, они играют в силу своих возможностей, просто Окла не ставит целью выиграть матч за первую половину и играет легко, как на разминке, а потом чуть нажимает и всё
А мы думали, что это просто ОКС включаются в третьей.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я не могу его выпускать». Редик заменил Эйтона, отдавшего 2 подбора в нападении подряд
10 мая, 05:38Видео
Скип Бэйлесс: «Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон»
10 мая, 05:02
Эджей Митчелл помог «Оклахоме» разгромить «Лейкерс», установив рекорды карьеры по очкам (24) и передачам (10) в плей-офф
10 мая, 05:00Видео
Легенда рестлинга Рик Флэр о Дончиче: «Получаешь 46 миллионов и не можешь сыграть. Я разочарован»
10 мая, 04:52
Рекомендуем
Главные новости
Остин Ривз: «Прямо сейчас не думаю о будущем. Всему свое время»
13 минут назад
Шэй Гилджес-Александер об Эджее Митчелле: «Он был нашим лучшим игроком в этой серии»
21 минуту назад
«Оклахома» – первый действующий чемпион за последние 7 лет, прошедший дальше второго раунда
38 минут назад
Леброн Джеймс о продолжении карьеры: «Пока не готов ответить. Когда придет время, вы узнаете об этом»
41 минуту назад
Джей Джей Редик о выступлении «Лейкерс»: «У меня семья и не хочется говорить такое, но я переживал за это больше всего на свете»
сегодня, 06:58
Лука Дончич: «В прессе писали, что я близок к выздоровлению, но это не так. Вышел бы на площадку, если мог бы»
сегодня, 06:46
Леброн Джеймс о завершении 23-го сезона: «Я выложился на площадке без остатка. И уж точно я не считаю свой год разочарованием»
сегодня, 06:45
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
сегодня, 06:37
Лука Дончич не сыграет за Словению летом и уделит время дочерям, продолжая бороться за совместную опеку над ними
сегодня, 06:29
Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»
сегодня, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»
вчера, 20:10
«Хапоэль Тель-Авив» готов выплатить 1,5 млн евро за выкуп Жана Монтеро из «Валенсии»
вчера, 18:47
Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»
вчера, 17:54
Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:03
Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа
вчера, 15:00
Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»
вчера, 14:25
«Бавария» назначила Торстена Лейбената новым спортивным директором
вчера, 13:36
У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)
вчера, 12:27Фото
5 очков за 5 секунд от Джейлена Брансона и 2+1 Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:33Видео
Игорь Кочарян: «Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде»
вчера, 10:23
Рекомендуем