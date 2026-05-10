Джей Джей Редик о серии с «Тандер»: «Все время проваливаем последние полторы четверти»
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик обозначил отрезок, когда его команда упускает шансы на победу в матчах против «Тандер».
В третьем матче «озерники» вели к большому перерыву 59:57, но «Оклахома» переиграла соперника со счетом 74:49 во второй половине и теперь находятся в одной победе от выхода в следующий раунд (3-0).
«В третьей игре подряд мы были близки к ним после двух с половиной четвертей. Мы пробовали разные составы и сочетания, разные схемы защиты, но все равно теряли эти минуты.
Я не сдаюсь в этой серии. И мы постараемся победить в понедельник. Мы постараемся продлить серию и вернуть ее в Оклахома-Сити», – поделился Редик.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Infanity TV
Всё правильно, там молодая основа играет по 30 минут за матч, а у тебя старики почти по 40. Это называется глубина состава.
А кто то ждал другого - как начинают уставать - так и просаживаются...
Да ничего они не проваливают, они играют в силу своих возможностей, просто Окла не ставит целью выиграть матч за первую половину и играет легко, как на разминке, а потом чуть нажимает и всё
А мы думали, что это просто ОКС включаются в третьей.
