Видео
13

«Я не могу его выпускать». Редик заменил Эйтона, отдавшего 2 подбора в нападении подряд

Редик усадил Эйтона на скамейку запасных.

В четвертой четверти третьей игры против «Оклахомы» центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон выдал серию неудачных моментов, отдав сопернику 2 подбора в нападении, а затем нарушив правила.

В трансляцию попали кадры с недовольством главного тренера «озерников» Джей Джей Редика, который проговорил: «Я не могу выпускать его». После фола и остановки игры Редик заменил Эйтона.

За матч центровой отыграл 24 минуты и набрал 10 очков (5 из 9 с игры) и 6 подборов с показателем полезности «-8» (лучший в стартовой пятерке).

«Лейкерс» проиграли «Тандер» третий матч серии подряд (108:131, 0-3).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoЛейкерс
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoДжей Джей Редик
logoДеандре Эйтон
logoБаскетбол - видео
logoОклахома-Сити
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Парадокс в том, что будь эйтон хорошим игроком он бы не попал в эту команду вовсе)
Где-то засмеялся один Клинт Капела
Ответ Jazzzz
Где-то засмеялся один Клинт Капела
Кстати Хартенштайн плотно сидел под Капелой в Хьюстоне и тогда вполне воспринимался как баст.
Ответ Caracalla
Кстати Хартенштайн плотно сидел под Капелой в Хьюстоне и тогда вполне воспринимался как баст.
43 номер драфта априори не может быть бастом, даже если за всю карьеру ни одного полезного действия не сделает
Ривз сначала смотрит кино и не ставит своему спину на подборе, потом конус изображает Хачимура, а виноват Эйтон?
Маленькие спины не ставят - как можно так играть профикам?
Спустили всех собак на Эйтона)Ну реально смешно)
Ответ Санта Клаус Клаустрофоб_1117044981
Спустили всех собак на Эйтона)Ну реально смешно)
там половина стоят и смотрят, молодые и Смарт борются только
Лучше бы Ривза перестал выпускать
Эх... Вот бы с Лукой посмотреть эту серию: сколько бы игр взяли и был бы хоть сколько-нибудь конкурентный баскетбол... Потому что сейчас это совершенно без интриги, даже нет смысла смотреть.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Скип Бэйлесс: «Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон»
10 мая, 05:02
Эджей Митчелл помог «Оклахоме» разгромить «Лейкерс», установив рекорды карьеры по очкам (24) и передачам (10) в плей-офф
10 мая, 05:00Видео
Джей Джей Редик об «Оклахоме»: «Отличная команда. Все еще считаю, что мы можем обыграть их»
10 мая, 04:44
Рекомендуем
Главные новости
Остин Ривз: «Прямо сейчас не думаю о будущем. Всему свое время»
13 минут назад
Шэй Гилджес-Александер об Эджее Митчелле: «Он был нашим лучшим игроком в этой серии»
21 минуту назад
«Оклахома» – первый действующий чемпион за последние 7 лет, прошедший дальше второго раунда
38 минут назад
Леброн Джеймс о продолжении карьеры: «Пока не готов ответить. Когда придет время, вы узнаете об этом»
41 минуту назад
Джей Джей Редик о выступлении «Лейкерс»: «У меня семья и не хочется говорить такое, но я переживал за это больше всего на свете»
сегодня, 06:58
Лука Дончич: «В прессе писали, что я близок к выздоровлению, но это не так. Вышел бы на площадку, если мог бы»
сегодня, 06:46
Леброн Джеймс о завершении 23-го сезона: «Я выложился на площадке без остатка. И уж точно я не считаю свой год разочарованием»
сегодня, 06:45
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
сегодня, 06:37
Лука Дончич не сыграет за Словению летом и уделит время дочерям, продолжая бороться за совместную опеку над ними
сегодня, 06:29
Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»
сегодня, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»
вчера, 20:10
«Хапоэль Тель-Авив» готов выплатить 1,5 млн евро за выкуп Жана Монтеро из «Валенсии»
вчера, 18:47
Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»
вчера, 17:54
Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:03
Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа
вчера, 15:00
Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»
вчера, 14:25
«Бавария» назначила Торстена Лейбената новым спортивным директором
вчера, 13:36
У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)
вчера, 12:27Фото
5 очков за 5 секунд от Джейлена Брансона и 2+1 Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:33Видео
Игорь Кочарян: «Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде»
вчера, 10:23
Рекомендуем