«Я не могу его выпускать». Редик заменил Эйтона, отдавшего 2 подбора в нападении подряд
Редик усадил Эйтона на скамейку запасных.
В четвертой четверти третьей игры против «Оклахомы» центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон выдал серию неудачных моментов, отдав сопернику 2 подбора в нападении, а затем нарушив правила.
В трансляцию попали кадры с недовольством главного тренера «озерников» Джей Джей Редика, который проговорил: «Я не могу выпускать его». После фола и остановки игры Редик заменил Эйтона.
За матч центровой отыграл 24 минуты и набрал 10 очков (5 из 9 с игры) и 6 подборов с показателем полезности «-8» (лучший в стартовой пятерке).
«Лейкерс» проиграли «Тандер» третий матч серии подряд (108:131, 0-3).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Парадокс в том, что будь эйтон хорошим игроком он бы не попал в эту команду вовсе)
Где-то засмеялся один Клинт Капела
Кстати Хартенштайн плотно сидел под Капелой в Хьюстоне и тогда вполне воспринимался как баст.
43 номер драфта априори не может быть бастом, даже если за всю карьеру ни одного полезного действия не сделает
Ривз сначала смотрит кино и не ставит своему спину на подборе, потом конус изображает Хачимура, а виноват Эйтон?
Маленькие спины не ставят - как можно так играть профикам?
Спустили всех собак на Эйтона)Ну реально смешно)
там половина стоят и смотрят, молодые и Смарт борются только
Лучше бы Ривза перестал выпускать
Эх... Вот бы с Лукой посмотреть эту серию: сколько бы игр взяли и был бы хоть сколько-нибудь конкурентный баскетбол... Потому что сейчас это совершенно без интриги, даже нет смысла смотреть.
