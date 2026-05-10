«Я не могу его выпускать». Редик заменил Эйтона, отдавшего 2 подбора в нападении подряд

Редик усадил Эйтона на скамейку запасных.

В четвертой четверти третьей игры против «Оклахомы» центровой «Лейкерс » Деандре Эйтон выдал серию неудачных моментов, отдав сопернику 2 подбора в нападении, а затем нарушив правила.

В трансляцию попали кадры с недовольством главного тренера «озерников» Джей Джей Редика , который проговорил: «Я не могу выпускать его». После фола и остановки игры Редик заменил Эйтона.

За матч центровой отыграл 24 минуты и набрал 10 очков (5 из 9 с игры) и 6 подборов с показателем полезности «-8» (лучший в стартовой пятерке).

«Лейкерс» проиграли «Тандер» третий матч серии подряд (108:131, 0-3).