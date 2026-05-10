«Уорриорз» намерены продлить контракт с Карри и провести агрессивное межсезонье после договоренности с Керром
«Голден Стэйт» собирается провести этим летом переговоры по продлению контракта с многолетним лидером команды Стефеном Карри. Об этом сообщает ESPN.
Также в планах калифорнийского клуба агрессивное межсезонье с целью усилить состав и вернуться в плей-офф в 2027 году.
«Уорриорз» согласовали 2-летнюю сделку с главным тренером Стивом Керром. Для Карри предстоящий сезон станет последним по действующему контракту (62,5 млн долларов).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
23 комментария
Агрессивное межсезонье? Вернуть Пула для Грина?
Обменяют Подземски и Сантоса на агрессивного Эйтона. Подпишут Лонзо Болла, Бена Симмонса и (гулять так гулять!) Кэма Томаса.
А как же Кузьма?
а какие ресурсы имеются для «агрессивного межсезонья»?
Сегодняшняя лотерея покажет ))
Ну если цель - доползти до плей-офф, то и возвращения Батлера этому дому страданий может хватить. Но не более того.
Если команда здорова, то она способна на многое. Но нужна глубина и нужен высокий лотерейный пик.
... Надо нынешних заставить пахать.
Собрались потратить еще пару лет франшизы и Стефа впустую. Корова сдохла, сколько можно ее доить, надо искать новую
Человек предпенсионного возраста с 4мя перстнями. Можно ли говорить что его время потрачено впустую ?)) Да хватит с него уже.
Я же не про прошлое, про будущее. Перстни у Стефа никто не заберет, а вот возможность пободаться за новые гайки вполне есть, но окружение нужно менять. У ГСВ сейчас очевидна развилка - отдаем пики за последние пару лет Стефа или уходим в перестройку
Будут агрессивно звать к себе звезд ))
Всех отпустить и сформировать состав с нуля - вот разумная стратегия
Там до талого будут с этим составом. Их надо было распускать после последнего чемпионства, тогда был бы уже боеспособный коллектив
ГМ надо поменять, с этим толка уже не будет
