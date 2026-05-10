  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Уорриорз» намерены продлить контракт с Карри и провести агрессивное межсезонье после договоренности с Керром
23

«Уорриорз» намерены продлить контракт с Карри и провести агрессивное межсезонье после договоренности с Керром

Известны планы «Уорриорз» после продления Керра.

«Голден Стэйт» собирается провести этим летом переговоры по продлению контракта с многолетним лидером команды Стефеном Карри. Об этом сообщает ESPN.

Также в планах калифорнийского клуба агрессивное межсезонье с целью усилить состав и вернуться в плей-офф в 2027 году.

«Уорриорз» согласовали 2-летнюю сделку с главным тренером Стивом Керром. Для Карри предстоящий сезон станет последним по действующему контракту (62,5 млн долларов).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoСтефен Карри
logoГолден Стэйт
logoСтив Керр
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Агрессивное межсезонье? Вернуть Пула для Грина?
Обменяют Подземски и Сантоса на агрессивного Эйтона. Подпишут Лонзо Болла, Бена Симмонса и (гулять так гулять!) Кэма Томаса.
Ответ Gauche
Обменяют Подземски и Сантоса на агрессивного Эйтона. Подпишут Лонзо Болла, Бена Симмонса и (гулять так гулять!) Кэма Томаса.
А как же Кузьма?
а какие ресурсы имеются для «агрессивного межсезонья»?
Ответ Максим Макеев
а какие ресурсы имеются для «агрессивного межсезонья»?
Сегодняшняя лотерея покажет ))
Ну если цель - доползти до плей-офф, то и возвращения Батлера этому дому страданий может хватить. Но не более того.
Если команда здорова, то она способна на многое. Но нужна глубина и нужен высокий лотерейный пик.
Ответ Ононаоно
Если команда здорова, то она способна на многое. Но нужна глубина и нужен высокий лотерейный пик.
... Надо нынешних заставить пахать.
Собрались потратить еще пару лет франшизы и Стефа впустую. Корова сдохла, сколько можно ее доить, надо искать новую
Ответ Батя ивана
Собрались потратить еще пару лет франшизы и Стефа впустую. Корова сдохла, сколько можно ее доить, надо искать новую
Человек предпенсионного возраста с 4мя перстнями. Можно ли говорить что его время потрачено впустую ?)) Да хватит с него уже.
Ответ scorp19
Человек предпенсионного возраста с 4мя перстнями. Можно ли говорить что его время потрачено впустую ?)) Да хватит с него уже.
Я же не про прошлое, про будущее. Перстни у Стефа никто не заберет, а вот возможность пободаться за новые гайки вполне есть, но окружение нужно менять. У ГСВ сейчас очевидна развилка - отдаем пики за последние пару лет Стефа или уходим в перестройку
Будут агрессивно звать к себе звезд ))
Всех отпустить и сформировать состав с нуля - вот разумная стратегия
Ответ MTZ_2022
Всех отпустить и сформировать состав с нуля - вот разумная стратегия
Там до талого будут с этим составом. Их надо было распускать после последнего чемпионства, тогда был бы уже боеспособный коллектив
ГМ надо поменять, с этим толка уже не будет
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр: «Стеф – про эмпатию и радость, Дрэймонд – про бойцовский характер. Они идеально дополняли друг друга»
26 апреля, 21:19
Стив Керр о будущем в «Уорриорз»: «Нужно понять, не настал ли сейчас момент, когда лучше двигаться дальше»
26 апреля, 20:28
Кевин Гарнетт о «Голден Стэйт»: «Увидел их объятья и понял, что все кончено»
24 апреля, 16:56
«Люблю вас до смерти, парни». Стив Керр эмоционально попрощался с Грином и Карри
18 апреля, 09:13
Рекомендуем
Главные новости
Остин Ривз: «Прямо сейчас не думаю о будущем. Всему свое время»
13 минут назад
Шэй Гилджес-Александер об Эджее Митчелле: «Он был нашим лучшим игроком в этой серии»
21 минуту назад
«Оклахома» – первый действующий чемпион за последние 7 лет, прошедший дальше второго раунда
38 минут назад
Леброн Джеймс о продолжении карьеры: «Пока не готов ответить. Когда придет время, вы узнаете об этом»
41 минуту назад
Джей Джей Редик о выступлении «Лейкерс»: «У меня семья и не хочется говорить такое, но я переживал за это больше всего на свете»
сегодня, 06:58
Лука Дончич: «В прессе писали, что я близок к выздоровлению, но это не так. Вышел бы на площадку, если мог бы»
сегодня, 06:46
Леброн Джеймс о завершении 23-го сезона: «Я выложился на площадке без остатка. И уж точно я не считаю свой год разочарованием»
сегодня, 06:45
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
сегодня, 06:37
Лука Дончич не сыграет за Словению летом и уделит время дочерям, продолжая бороться за совместную опеку над ними
сегодня, 06:29
Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»
сегодня, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»
вчера, 20:10
«Хапоэль Тель-Авив» готов выплатить 1,5 млн евро за выкуп Жана Монтеро из «Валенсии»
вчера, 18:47
Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»
вчера, 17:54
Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:03
Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа
вчера, 15:00
Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»
вчера, 14:25
«Бавария» назначила Торстена Лейбената новым спортивным директором
вчера, 13:36
У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)
вчера, 12:27Фото
5 очков за 5 секунд от Джейлена Брансона и 2+1 Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:33Видео
Игорь Кочарян: «Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде»
вчера, 10:23
Рекомендуем