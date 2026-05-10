«Уорриорз» намерены продлить контракт с Карри и провести агрессивное межсезонье после договоренности с Керром

Известны планы «Уорриорз» после продления Керра.

«Голден Стэйт » собирается провести этим летом переговоры по продлению контракта с многолетним лидером команды Стефеном Карри . Об этом сообщает ESPN.

Также в планах калифорнийского клуба агрессивное межсезонье с целью усилить состав и вернуться в плей-офф в 2027 году.

«Уорриорз» согласовали 2-летнюю сделку с главным тренером Стивом Керром . Для Карри предстоящий сезон станет последним по действующему контракту (62,5 млн долларов).