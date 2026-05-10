Донован Митчелл стал третьим в истории «Кливленда», кто набрал 35+ очков и 10+ подборов в игре плей-офф

Митчелл вписал свое имя в историю «Кэвальерс».

Звездный защитник «Кливленда » Донован Митчелл набрал 35 очков в третьей игре против «Детройта », став самым результативным игроком матча.

Митчелл попал 13 из 24 бросков с игры, 2 из 8 трехочковых и 7 из 8 штрафных, добавив к этому 10 подборов и 4 передачи за 38 минут на паркете.

29-летний защитник стал третьим в истории «Кэвс», кому удалось набрать 35+ очков и 10+ подборов в игре плей-офф, присоединившись к Леброну Джеймсу (21 раз) и Брэду Догерти .

«Кливленд» справился с «Детройтом» (116:109) и сократил отставание в серии (1-2).