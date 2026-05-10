Скип Бэйлесс: «Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон»

Скип Бэйлесс рассказал, как Леброн будет оправдываться за неудачу в плей-офф.

Телеведущий Скип Бэйлесс отреагировал на разгромное третье поражение «Лейкерс» в серии с «Тандер» (108:131, 0-3).

«Тандер» отставали на 2 очка к большому перерыву. Во второй половине они первенствовали со счетом 74:49. Настоящая машина. Как говорится, все понятно. Достаточно.

«Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон. Центровой, от которого отказались «Санз» и «Блейзерс», потому что он то старался, то нет, и у которого постоянно дрожали руки», – написал журналист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Скипа Бэйлесса
Напоминаю, что с Джорданом сняли целый сериал, где козлом отпущения сделали менеджера, который уже и ответить то не может, про игроков типа Кукоча вообще 2-3 слова сказали)
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ну не перевирайте. Козлом отпущения никто никого не делал. Просто краузе считал успехи команды успехами фронт офиса, а игроки своими успехами. Только и всего. То, что Джери, как сейчас Прести, создал машину - никто никогда не спорил. Даже Майкл. Он ведь по командам не бегал, тренеров не менял, работал с тем что дают. В общем каждый делал свою работу.
Ответ Вадим Ермаков
Если честно я уже не помню как там Краузе показан, помню только, что Джордан над ним постоянно издевался, как будто он какая-то его шестёрка.
Но на запрос "как показан джерри краузе в сериале последний танец" ИИ от гугла выдал следующую цитату: "В сериале «Последний танец» Джерри Краузе, генеральный менеджер «Чикаго Буллз», изображен как главный антагонист и «сатана» в истории успеха команды. Он показан человеком, чей эгоизм, стремление к контролю и натянутые отношения с игроками и тренером Фила Джексоном разрушили легендарную династию"
Тебе всегда нужен будет величайший что бы зарабатывать на корм
Я все понимаю, журналюге нужно набрасывать на вентилятор, но по ходу у него чувства к Леброну. Либо он идиот, а может все вместе.
Во-первых, это еще с Уилта началось. Так было,есть и будет. Во-вторых, какой вообще «козел отпущения»? В этой серии все было всем известно до начала еще, «козел отпущения» может быть когда хотя бы призрачные шансы были, а тут то что
Опять этот неоднократный посетитель "Голубой устрицы"! Пытается составы уравнять, из Эйтона звезду сделать. Этот величайший, на пятом десятке уже, и до сих пор бьет рекорды и пашет в спортзале. А сейчас, насколько может, помогает своей команде против неравного соперника. Эту команду, если кто и остановит, то только "Сан-Антонио". И то не факт. Вот Мишутка бы в его годы прошел бы "Оклахому", подумал неоднократно побежденный в ночных заведениях , но не сказал..
Ответ N-6 AlexanderX
... А где можно посмотреть" пашет в спортзале"? Заранее благодарю.
Ответ Alex_1116633769
За горами, за лесами, где туманы над полями...
Сейчас Скип сотоварищи сдеают крайним Эйтона, а потом вывернут так, что это сделал якобы Леброн, типа он где-то косо посмотрел, где-то не отбил пятюню, и вообще ЛАЛ не предложили Эйтону 5-летний контракт на 100 лямов, а значит это Леброн попросил его не подписывать, ну кто же ещё.
Да хрен с ним с ЛеКрабом,там Реддик виноватых ищет)А-ля Эмбиид пару лет назад)
