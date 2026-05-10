Скип Бэйлесс: «Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон»
Скип Бэйлесс рассказал, как Леброн будет оправдываться за неудачу в плей-офф.
Телеведущий Скип Бэйлесс отреагировал на разгромное третье поражение «Лейкерс» в серии с «Тандер» (108:131, 0-3).
«Тандер» отставали на 2 очка к большому перерыву. Во второй половине они первенствовали со счетом 74:49. Настоящая машина. Как говорится, все понятно. Достаточно.
«Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон. Центровой, от которого отказались «Санз» и «Блейзерс», потому что он то старался, то нет, и у которого постоянно дрожали руки», – написал журналист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Скипа Бэйлесса
Но на запрос "как показан джерри краузе в сериале последний танец" ИИ от гугла выдал следующую цитату: "В сериале «Последний танец» Джерри Краузе, генеральный менеджер «Чикаго Буллз», изображен как главный антагонист и «сатана» в истории успеха команды. Он показан человеком, чей эгоизм, стремление к контролю и натянутые отношения с игроками и тренером Фила Джексоном разрушили легендарную династию"