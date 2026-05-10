Эджей Митчелл помог «Оклахоме» разгромить «Лейкерс», установив рекорды карьеры по очкам (24) и передачам (10) в плей-офф
Эджей Митчелл набрал 24 очка в победной игре с «Лейкерс».
Защитник-второгодка «Оклахомы» Эджей Митчелл стал самым результативным игроком третьего матча против «Лейкерс», набрав 24 очка (новый рекорд карьеры в плей-офф, предыдущий лучший результат – 22).
За 30 минут на паркете Митчелл реализовал 10 из 17 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 2 из 3 штрафных. Также в его активе 4 подбора, 10 передач (рекорд карьеры в плей-офф) и 3 перехвата.
23-летний защитник стал первым в истории «Тандер» (с момента переезда в Оклахому), кто набрал 20+ очков и 10+ передач без потерь в матче плей-офф.
Действующие чемпионы разгромили «Лейкерс» (131:108) и увеличили свое преимущество в серии до 3-0.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
У Удоки бы лавку грел.
