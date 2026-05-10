Легенда рестлинга Рик Флэр о Дончиче: «Получаешь 46 миллионов и не можешь сыграть. Я разочарован»

Легенда рестлинга недоволен Дончичеч из-за пропуска плей-офф.

Легендарный чемпион WWE Рик Флэр считает, что Лука Дончич из «Лейкерс » должен был найти в себе силы и сыграть в плей-офф, несмотря на травму мышцы задней поверхности бедра.

«Я могу сказать только одно слово: разочарование. 46 миллионов долларов, а играть не играешь. Боже мой, я бы спрыгнул с Эмпайр-стейт-билдинг с парашютом за 46 миллионов долларов в год, и я даже не знаю, как дернуть за шнур, чтобы его открыть, но я бы рискнул», – написал чемпион по рестлингу.

Калифорнийцы сегодня потерпели третье поражение в серии с «Оклахомой» – 108:131, 0-3.