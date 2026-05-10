Легенда рестлинга Рик Флэр о Дончиче: «Получаешь 46 миллионов и не можешь сыграть. Я разочарован»

Легенда рестлинга недоволен Дончичеч из-за пропуска плей-офф.

Легендарный чемпион WWE Рик Флэр считает, что Лука Дончич из «Лейкерс» должен был найти в себе силы и сыграть в плей-офф, несмотря на травму мышцы задней поверхности бедра.

«Я могу сказать только одно слово: разочарование. 46 миллионов долларов, а играть не играешь. Боже мой, я бы спрыгнул с Эмпайр-стейт-билдинг с парашютом за 46 миллионов долларов в год, и я даже не знаю, как дернуть за шнур, чтобы его открыть, но я бы рискнул», – написал чемпион по рестлингу.

Калифорнийцы сегодня потерпели третье поражение в серии с «Оклахомой» – 108:131, 0-3.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Рика Флэра
Грант Хилл,к примеру, таких вот говорунов наслушался, проявил лояльность и порядочность. И кому стало лучше? Такую легенду загубили. Нельзя играть с травмой.
Гранту Хиллу чуть ногу потом не оттяпали. Поиграл, чо уж там.
Ого, кого достали!!! Я его имя с конца 90-х, наверное, не слышал, когда по старому ТНТ комментарии Коли Фоменко слушал))) "Оёёшеньки, ёё!"🤣🤣🤣 Как там Засранцы Конан и Рей Мистерио, а также Пердун Даймонд Даллас Пейдж поживают??)))
Рей Мистерио по прежнему в строю, на Реслмании в апреле выступал в матче с лестницами, ему уже 51 год, не знаю откуда силы берутся
Голдберг для тебя насмешка что ли? (не Вупи)
прыгнуть с парашютом и сыграть в матче плей-офф нба - немного разный уровень нагрузки...
Мозги отбил в своём рестлинге.
Какой толк играть полубольным ?
