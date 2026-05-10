Джей Джей Редик об «Оклахоме»: «Отличная команда. Все еще считаю, что мы можем обыграть их»

Джей Джей Редик отдал должное «Оклахоме».

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик признал силу «Оклахомы» после третьего поражения подряд в серии (108:131, 0-3).

«MVP во всей красе. Они надрали нам задницу три раза подряд. Отличная баскетбольная команда.

У них потрясающая команда. Я говорил это еще до начала серии. И они произвели на меня большое впечатление.

Я все еще считаю, что мы можем их обыграть. Но нам нужно играть лучше», – заявил Редик на пресс-конференции.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Infanity TV
В целом возможно, если Окла первые 2 четверти будет играть основой, вторые две дальним резервом, тогда норм шансы, возможен даже клатч.
Можете, конечно. Если Ривз будет играть, как Кобе, а Эйтон - как Шак.
Ответ ivan petrov
Можете, конечно. Если Ривз будет играть, как Кобе, а Эйтон - как Шак.
А ШГА как Бен Симмонс
