Леброн Джеймс о сравнении «Тандер» с чемпионскими «Буллс» и «Уорриорз»: «Они очень хороши»
Леброн сравнил «Оклахому» с великими командами НБА.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в третьем матче серии с «Оклахомой» (108:131, 0-3) ответил на вопрос об общем уровне действующих чемпионов НБА.
– Можете сравнить нынешнюю «Оклахому» с чемпионскими династиями «Чикаго» и «Голден Стэйт», тем более, что сами играли против последних?
– Они очень хороши, куда ни глянь. Эта команда не ослабевает давление.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Laker Lead
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем