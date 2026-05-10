Леброн Джеймс о сравнении «Тандер» с чемпионскими «Буллс» и «Уорриорз»: «Они очень хороши»

Леброн сравнил «Оклахому» с великими командами НБА.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в третьем матче серии с «Оклахомой» (108:131, 0-3) ответил на вопрос об общем уровне действующих чемпионов НБА.

– Можете сравнить нынешнюю «Оклахому» с чемпионскими династиями «Чикаго» и «Голден Стэйт», тем более, что сами играли против последних?

– Они очень хороши, куда ни глянь. Эта команда не ослабевает давление.