Джеймс Харден забросил решающий трехочковый в клатче третьей игры с «Детройтом»

Харден стал автором важного попадания.

Звездный защитник «Кливленда » Джеймс Харден обеспечил своей команде победу в третьем матче с «Детройтом », забросив решающий трехочковый в клатче.

За четвертую четверть Харден набрал 9 из своих итоговых 19 очков. Всего защитник реализовал 8 из 14 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 0 из 1 штрафных, добавив к этому 2 подбора и 7 передач.

«Кэвс» обыграли «Пистонс» (116:109) и сократили отставание в серии (1-2).