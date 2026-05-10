Джеймс Харден забросил решающий трехочковый в клатче третьей игры с «Детройтом»

Харден стал автором важного попадания.

Звездный защитник «Кливленда» Джеймс Харден обеспечил своей команде победу в третьем матче с «Детройтом», забросив решающий трехочковый в клатче.

За четвертую четверть Харден набрал 9 из своих итоговых 19 очков. Всего защитник реализовал 8 из 14 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 0 из 1 штрафных, добавив к этому 2 подбора и 7 передач.

«Кэвс» обыграли «Пистонс» (116:109) и сократили отставание в серии (1-2).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Спасибо Бороде за победу, но черт возьми, Кавс по игре смотрятся как пять отдельных игроков, а не команда и сегодня Детройт простил огромным количеством промахов
Послезавтра уже не зайдёт конечно 🤔.
Поршни разорвут 🛞
ну так-то плюс 17 сделали по делу
потом отдали
нормально команда играет, там куча невообразимых отскоков в нападении и так детройту доставались

ты скажи тогда, во что играет пистонс? прям там кружева комбинаций плетут? или никс?
Так и не понял почему там не свистнули 3+1
Он там в трёх последних владениях очки набрал. В соло, по сути, клатч выиграл.
Неплохо так Харден за минуту 7 очков набрал. Хорош
Афигеть, Борода зарешал в клатче по 😵
Каждый ПО есть такие матчи, но в общественном сознании они не запоминаются.
а почему не было Осара Томпсона на площадке в самой концовке? он же лучший защитник Тройта, почему против Бороды защищались Харрис и Робинсон, которых он спокойно разделывал
Вот такую игру все ждут на постоянной основе от бороды
