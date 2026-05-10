Джеймс Харден забросил решающий трехочковый в клатче третьей игры с «Детройтом»
Харден стал автором важного попадания.
Звездный защитник «Кливленда» Джеймс Харден обеспечил своей команде победу в третьем матче с «Детройтом», забросив решающий трехочковый в клатче.
За четвертую четверть Харден набрал 9 из своих итоговых 19 очков. Всего защитник реализовал 8 из 14 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 0 из 1 штрафных, добавив к этому 2 подбора и 7 передач.
«Кэвс» обыграли «Пистонс» (116:109) и сократили отставание в серии (1-2).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
17 комментариев
Поршни разорвут 🛞
потом отдали
нормально команда играет, там куча невообразимых отскоков в нападении и так детройту доставались
ты скажи тогда, во что играет пистонс? прям там кружева комбинаций плетут? или никс?