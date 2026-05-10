«Оклахома» стала 6-м действующим чемпионом НБА, который начал плей-офф с результатом 7-0
«Тандер» доминируют в полуфинале Западной конференции, одержав три победы над «Лейкерс» с общей разницей в 59 очков. В субботу клуб из Оклахома-Сити первенствовал в Лос-Анджелесе со счетом 131:108.
«Оклахома» стала шестым действующим чемпионом НБА, который начал следующий после титула плей-офф со счетом 7-0.
Ранее никому в истории НБА не удавалось отыграться с 0-3. Четвертый матч серии состоится в понедельник в Лос-Анджелесе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
лейкерс (50, 89, 01), чикаго (93) и кливленд (17)
Можно было бы и остальных назвать.
Раньше это был уже закрытый второй раунд (первый раунд игрался до трёх побед).
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем