«Оклахома» стала 6-м действующим чемпионом НБА, который начал плей-офф с результатом 7-0

«Тандер» доминируют в полуфинале Западной конференции, одержав три победы над «Лейкерс» с общей разницей в 59 очков. В субботу клуб из Оклахома-Сити первенствовал в Лос-Анджелесе со счетом 131:108.

«Оклахома» стала шестым действующим чемпионом НБА, который начал следующий после титула плей-офф со счетом 7-0.

Ранее никому в истории НБА не удавалось отыграться с 0-3. Четвертый матч серии состоится в понедельник в Лос-Анджелесе.