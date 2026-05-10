Стив Керр продлил контракт с «Голден Стэйт» на 2 года

«Уорриорз» договорились о продлении контракта с главным тренером Стивом Керром.

Соглашение рассчитано на 2 сезона, следующий станет для 60-летнего специалиста 13-м во главе команды. Он четыре раза приводил «воинов» к победе в чемпионате НБА.

По данным источников в лиге, сделка позволит Керру остаться самым высокооплачиваемым тренером в НБА. За минувший сезон он заработал 17,5 миллиона долларов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Ждём очередную серию «последнего похода» и вылета в плей ин
Ради такого удовольствия можно и нужно позволить себе содержать самого дорогого игрока и самого дорогого тренера
И цитату Керра: "это самая глубокая/лучшая команда, что у меня была"
А разговоров-то было))
В общем, пора менять режим. Тут и плей-ин за счастье будет.
Все верно,ближайшие 2-сезона,все будет по прежнему.
Больше интересно что с составом. Будут дальше доить и выжимать последнее из того, что есть?
А так что Керр, что не Керр, итог примерно одинаков
Худшее решение.... ГСВ в полной ж***
Эх, а я думал Грин станет лучшим снайпером в новом сезоне
А теперь опять его Керр будет ограничивать (((
Самый дорогой плейинщик.
Ещё два унылых года
