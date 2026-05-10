Стив Керр продлил контракт с «Голден Стэйт» на 2 года
«Уорриорз» договорились о продлении контракта с главным тренером Стивом Керром.
Соглашение рассчитано на 2 сезона, следующий станет для 60-летнего специалиста 13-м во главе команды. Он четыре раза приводил «воинов» к победе в чемпионате НБА.
По данным источников в лиге, сделка позволит Керру остаться самым высокооплачиваемым тренером в НБА. За минувший сезон он заработал 17,5 миллиона долларов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
25 комментариев
А так что Керр, что не Керр, итог примерно одинаков
А теперь опять его Керр будет ограничивать (((