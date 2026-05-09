«Майк дерьмово справился, но игроки тащат его огромную задницу». Браун вмешался в интервью Карла-Энтони Таунса

Майк Браун взял на себя ответ на вопрос Таунсу.

«Никс» ведут 3-0 в полуфинале Востока. Центрового Карла-Энтони Таунса спросили о работе главного тренера Майка Брауна по адаптации нападения к игрокам команды. Как только бигмен начал рассказывать об «отличных результатах», Браун вмешался в интервью.

«Если честно, Майк дерьмово справился. Но Майк старается, а КЭТ и другие игроки тащат его огромную задницу», – признался тренер.