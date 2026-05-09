«Майк дерьмово справился, но игроки тащат его огромную задницу». Браун вмешался в интервью Карла-Энтони Таунса
Майк Браун взял на себя ответ на вопрос Таунсу.
«Никс» ведут 3-0 в полуфинале Востока. Центрового Карла-Энтони Таунса спросили о работе главного тренера Майка Брауна по адаптации нападения к игрокам команды. Как только бигмен начал рассказывать об «отличных результатах», Браун вмешался в интервью.
«Если честно, Майк дерьмово справился. Но Майк старается, а КЭТ и другие игроки тащат его огромную задницу», – признался тренер.
Второй год подряд эти разговоры "судьи вытащили Никс против Пистонс", "если бы не травма Тейтума Бостон бы их разорвал", в этом году они "прошли слабых Хоукс и Сиксерс", но вот когда Индиане проиграли тут все по делу
Никс это набор игроков с высоким талантом и хорошим доверием друг к другу, МСГ аурой, но они вообще не отличная команда. Что при Тибодо, что при Брауне они играют в "что Брансон придумает".
В этом году - Атланте не хватало опыта и таланта, Фила явно выдохлась в серии с Бостоном. В прошлом - Инди была лучшей командой при меньшем таланте
А разве это не вид хорошей команды?