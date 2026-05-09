Кейтлин Кларк набрала 20+7+5 в первом официальном матче после восстановления
Кейтлин Кларк вернулась на площадку женской НБА.
Звездная разыгрывающая «Индианы» Кейтлин Кларк пропустила большую часть прошлого сезона из-за серии травм бедра и паха. Кларк не выходила на площадку в официальных матчах лиги с середины июля.
Первый матч команды против «Далласа» закончился поражением в близкой борьбе – 104:107.
На счету Кларк 20 очков, 5 подборов и 7 передач при 5 точных из 9 двухочковых и 2 из 9 трехочковых бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
2 комментария
МВП!
Вообще бодрячком после такого перерыва! Движение мяча у Индианы норм. Софи Каннингем краш!
