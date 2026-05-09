Кейтлин Кларк набрала 20+7+5 в первом официальном матче после восстановления

Кейтлин Кларк вернулась на площадку женской НБА.

Звездная разыгрывающая «Индианы » Кейтлин Кларк пропустила большую часть прошлого сезона из-за серии травм бедра и паха. Кларк не выходила на площадку в официальных матчах лиги с середины июля.

Первый матч команды против «Далласа » закончился поражением в близкой борьбе – 104:107.

На счету Кларк 20 очков, 5 подборов и 7 передач при 5 точных из 9 двухочковых и 2 из 9 трехочковых бросков.