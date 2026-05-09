Сэм Эмик: «Яннис Адетокумбо хочет остаться на Востоке и играть за претендента на титул»

Сэм Эмик прокомментировал ситуацию с Яннисом Адетокумбо.

Инсайдер The Athletic Сэм Эмик обозначил нынешнюю ситуацию с форвардом «Милуоки» Яннисом Адетокумбо.

«В лиге уверены, что Адетокумбо предпочитает остаться в Восточной конференции и присоединиться к настоящему претенденту на титул.

Лотерея в воскресенье позволит командам узнать, каким будет их драфт-пик. Эта информация является ключевой в переговорах по суперзвезде.

Понадобится некоторое время, чтобы понять, какие команды всерьез участвуют в этом обсуждении, пока офисы определяются с глубиной пропасти, в которой они находятся. На первый взгляд, у «Бакс» не должно быть проблем с интересом в лиге.

Нужно помнить, что мнение Янниса будет важным в этом процессе. Если у него есть короткий список предпочитаемых клубов, его поддержка может спровоцировать дополнительные усилия претендентов на него.

Список может стать еще более длинным после второго раунда. Если «Кливленд» всухую проиграет «Детройту» или «Тимбервулвз» не смогут всерьез сравняться со «Сперс». Или «Никс» не выйдут в финал», – рассудил Эмик.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: www.nytimes.com
Грек ещё и ссыкун стал. На Западе уже он и не альфач будет. Там и престарелый Леброн здоровее и не хуже, не говоря уже о ещё десятке игроков)
Просто с запада до Афин долго лететь
В Вашиг тогда с Антохой и Молодым биг трио будет ну или биг 2.5
Ну или все трое будут в лазарете лежать
ЗП без них сложно уравновесить будет
Там больше 10 млн только Сарр получает
