Кейтлин Кларк набрала 1000 очков за 54 матча – лучший результат для разыгрывающих в истории женской НБА
Кейтлин Кларк взяла планку в 1000 очков.
В первом матче сезона-2026 женской НБА Кейтлин Кларк довела до 1000 количество своих очков. Для этого ей потребовалось 54 игры – лучший показатель среди разыгрывающих в истории лиги и 8-й среди всех игроков.
Она также первая по сочетанию 1000 очков, 250 подборов и 250 передач.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sporting News
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
но сезон длинный, посмотрим как оно дальше пойдет.