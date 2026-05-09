Кейтлин Кларк набрала 1000 очков за 54 матча – лучший результат для разыгрывающих в истории женской НБА

Кейтлин Кларк взяла планку в 1000 очков.

В первом матче сезона-2026 женской НБА Кейтлин Кларк довела до 1000 количество своих очков. Для этого ей потребовалось 54 игры – лучший показатель среди разыгрывающих в истории лиги и 8-й среди всех игроков.

Она также первая по сочетанию 1000 очков, 250 подборов и 250 передач.