Чарльз Баркли: «После обмена Хардена считал, что «Кавальерс» пройдут в финал, был на 100% неправ, в шоке от того, насколько он плох»
Чарльз Баркли ошарашен игрой Джеймса Хардена.
«Кливленд» уступает 0-2 в серии второго раунда с «Детройтом».
«Я был на 100% неправ. Когда «Кавальерс» получили Джеймса Хардена, я думал, что это сделало их фаворитами на Востоке. Я считал, что они пройдут в финал. Просто в шоке.
Эта статистика. 29 матчей в плей-офф, где у него было больше потерь, чем попаданий с игры. Это один из самых шокирующих показателей, которые я когда либо видел у парня, который будет в Зале славы. Это просто невозможно.
Я думал, что его приход позволит Доновану Митчеллу спокойно быть «скорером». Потому что именно этого он хочет. Не раздавать передачи. У Хардена будут Мобли и Аллен.
Но я был неправ. И в шоке от того, как Джеймс плохо играет», – заключил ведущий Чарльз Баркли.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yotube Dan Patrick Show
23 комментария
Тут все понятно, Кливленд почти гарантировано в финале
и таки да, Харден веезапно ожил))
Никогда такого не было и вот опять. Каждый плей офф Хардена шокирует. Будто все предыдущие он просто божил.
У Баркли почти все прогнозы сбываются только наоборот, хотя в nba он конечно шарит, просто у него такая фишка.
А есть сомнения?
Баркли: я в шоке от того насколько я не шарю
