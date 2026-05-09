Чарльз Баркли: «После обмена Хардена считал, что «Кавальерс» пройдут в финал, был на 100% неправ, в шоке от того, насколько он плох»

Чарльз Баркли ошарашен игрой Джеймса Хардена.

«Кливленд » уступает 0-2 в серии второго раунда с «Детройтом ».

«Я был на 100% неправ. Когда «Кавальерс» получили Джеймса Хардена , я думал, что это сделало их фаворитами на Востоке. Я считал, что они пройдут в финал. Просто в шоке.

Эта статистика. 29 матчей в плей-офф, где у него было больше потерь, чем попаданий с игры. Это один из самых шокирующих показателей, которые я когда либо видел у парня, который будет в Зале славы. Это просто невозможно.

Я думал, что его приход позволит Доновану Митчеллу спокойно быть «скорером». Потому что именно этого он хочет. Не раздавать передачи. У Хардена будут Мобли и Аллен.

Но я был неправ. И в шоке от того, как Джеймс плохо играет», – заключил ведущий Чарльз Баркли .