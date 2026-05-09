Брайсон Грэм: «Буллз» нужны двусторонние игроки. Габариты, рост, атлетизм, мощь. Чем универсальнее, тем лучше»

Брайсон Грэм обозначил планы «Чикаго».

Новый глава баскетбольных операций «Буллз» Брайсон Грэм поделился своим видением в построении команды.

«Когда соревнуешься в защите, команда выкладывается больше, это становится заметным в плей-офф. Успешные команды обычно хороши на своей стороне площадки.

Нам нужны двусторонние игроки. Называю их парнями со SLAP: габариты (size), рост (length), атлетизм (athleticism), мощь (physicality). Нам нужны такие парни на всех позициях. Чем ты универсальнее, тем лучше. Защитник на мяче должен быть способен взять «винга», а потом переключиться на «большого». Вот тогда все серьезно, у тебя опасный состав.

Посмотрите на «Бостон». Кто там разыгрывающий? Джейсон Тейтум вводит мяч, Джейлен Браун, Деррик Уайт. У них столько разносторонних игроков, габариты, в этом направлении и идет лига. Таким будет и наш подход. Мы будем жесткими, длинными и атлетичными.

У нас есть действительно неплохие молодые игроки, но драфт станет первым камнем в наше основание. Не хочу пугать парней в нашем ростере. Такой бизнес. Не буду говорить, что кто-то неприкосновенный. Посмотрим на все в целом. И будем двигаться дальше», – заключил Грэм.