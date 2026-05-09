  • «Знаю, как тяжело делать что-то, когда мыслями ты в другом месте». Карл-Энтони Таунс выразил соболезнования Нику Нерсу
Карл-Энтони Таунс завершил интервью словами поддержки в адрес Ника Нерса.

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс отлучался из расположения команды для участия в похоронах брата. Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс высказался по этому поводу после общения с журналистами.

«Моя семья хотела передать слова поддержки и соболезнования Нику Нерсу и семье его брата. Я не общался с ним лично, но знаю, что это очень тяжело.

Не буду говорить, что понимаю, как ему трудно, но представляю, как тяжело приходить на работу и делать что-то особенное под давлением, когда мыслями ты в другом месте», – заключил Таунс.

Игрок лишился матери и других членов семьи во время эпидемии коронавируса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Иэна Бэгли
Жесть конечно
Да, Таунс конечно как никто другой знает, что такое терять близких. Парень в ковид потерял практически всю свою семью.
