«Знаю, как тяжело делать что-то, когда мыслями ты в другом месте». Карл-Энтони Таунс выразил соболезнования Нику Нерсу
Карл-Энтони Таунс завершил интервью словами поддержки в адрес Ника Нерса.
Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс отлучался из расположения команды для участия в похоронах брата. Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс высказался по этому поводу после общения с журналистами.
«Моя семья хотела передать слова поддержки и соболезнования Нику Нерсу и семье его брата. Я не общался с ним лично, но знаю, что это очень тяжело.
Не буду говорить, что понимаю, как ему трудно, но представляю, как тяжело приходить на работу и делать что-то особенное под давлением, когда мыслями ты в другом месте», – заключил Таунс.
Игрок лишился матери и других членов семьи во время эпидемии коронавируса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Иэна Бэгли
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Жесть конечно
Да, Таунс конечно как никто другой знает, что такое терять близких. Парень в ковид потерял практически всю свою семью.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем