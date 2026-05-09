Участие Сэма Меррилла в 3-м матче с «Детройтом» «под вопросом» из-за травмы левого бедра
Сэм Меррилл восстанавливается после травмы.
Защитник Сэм Меррилл получил растяжение задней поверхности левого бедра в первом матче полуфинальной серии с «Детройтом». Игроку потребовалось МРТ-обследование, после которого он пропустил вторую гостевую встречу.
Статус защитника на 3-ю игру снова – «под вопросом».
В составе «Пистонс» на площадке вряд ли появится защитник Кевин Хертер, который восстанавливается после травмы бедра с первого раунда плей-офф.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем