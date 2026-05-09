Участие Сэма Меррилла в 3-м матче с «Детройтом» «под вопросом» из-за травмы левого бедра

Сэм Меррилл восстанавливается после травмы.

Защитник Сэм Меррилл получил растяжение задней поверхности левого бедра в первом матче полуфинальной серии с «Детройтом ». Игроку потребовалось МРТ-обследование, после которого он пропустил вторую гостевую встречу.

Статус защитника на 3-ю игру снова – «под вопросом».

В составе «Пистонс» на площадке вряд ли появится защитник Кевин Хертер , который восстанавливается после травмы бедра с первого раунда плей-офф.