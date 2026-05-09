«В сердце всегда остается тренером». Грегг Попович пришел на разбор видео после первого полуфинального матча «Сперс»
Грегг Попович поднял дух «Сперс» после первого проигрыша «Миннесоте».
«Сан-Антонио» уступил «Тимбервулвз» в первом матче полуфинальной серии на Западе. Бывший тренер команды Грегг Попович, сохранивший позицию президента, пришел на разбор видео, чтобы поддержать молодежь.
Попович призвал игроков отрешиться от постороннего шума и сосредоточиться только на конкретных вещах, которые они будут делать в следующем матче.
«Завершение тренерской карьеры не было его выбором. В сердце он остается тренером. Мотивирует меня. У него все еще есть идеи. Очень рад, что он остается прежним», – поделился главный тренер Митч Джонсон.
«Сперс» одержали победы в следующих двух встречах (2-1).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on Prime
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
GOAT
GOAT
Как же хочется ещё видеть его тренером
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем