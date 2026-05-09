  • «В сердце всегда остается тренером». Грегг Попович пришел на разбор видео после первого полуфинального матча «Сперс»
7

Грегг Попович поднял дух «Сперс» после первого проигрыша «Миннесоте».

«Сан-Антонио» уступил «Тимбервулвз» в первом матче полуфинальной серии на Западе. Бывший тренер команды Грегг Попович, сохранивший позицию президента, пришел на разбор видео, чтобы поддержать молодежь.

Попович призвал игроков отрешиться от постороннего шума и сосредоточиться только на конкретных вещах, которые они будут делать в следующем матче.

«Завершение тренерской карьеры не было его выбором. В сердце он остается тренером. Мотивирует меня. У него все еще есть идеи. Очень рад, что он остается прежним», – поделился главный тренер Митч Джонсон.

«Сперс» одержали победы в следующих двух встречах (2-1).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on Prime
Ответ aleksandre
GOAT
Как же хочется ещё видеть его тренером
