«Партизан» и «Милан» ведут переговоры с Яном Веселы
Ян Веселы ищет следующий клуб.
Контракт форварда Яна Веселы (36 лет, 213 см) с «Барселоной» заканчивается этим летом. Веселы ищет новую команду и запрашивает существенную зарплату.
Переговоры на данный момент ведутся с «Партизаном», чей интерес к баскеболисту был известен уже некоторое время, и «Миланом».
Веселы набирал 8,7 очка, 3,3 подбора и 1,4 передачи за 21,1 минуты в среднем в нынешнем сезоне Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети 5th Quarter
1 комментарий
Милан, это такая команда, куда старые игроки приходят доживать) так что тут очевиден выбор!
