«Партизан» и «Милан» ведут переговоры с Яном Веселы

Ян Веселы ищет следующий клуб.

Контракт форварда Яна Веселы (36 лет, 213 см) с «Барселоной» заканчивается этим летом. Веселы ищет новую команду и запрашивает существенную зарплату.

Переговоры на данный момент ведутся с «Партизаном », чей интерес к баскеболисту был известен уже некоторое время, и «Миланом ».

Веселы набирал 8,7 очка, 3,3 подбора и 1,4 передачи за 21,1 минуты в среднем в нынешнем сезоне Евролиги.