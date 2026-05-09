«Лучший защищающийся» сезона Евролиги Альфа Диалло может перейти в «Дубай»
Альфа Диалло может оказаться в «Дубае».
28-летний форвард «Монако» Альфа Диалло стал «Лучшим защищающимся» сезона-2025/26 Евролиги. Американец активно вел переговоры с «Барселоной», которая собирается вернуться в список претендентов на титул в следующем розыгрыше.
Несколько источников сообщают, что в ситуацию вмешался «Дубай» с предложением, которое моментально сделало его фаворитом в борьбе за игрока. По их информации, стороны уже согласовали контракт.
Диалло набирал 11,9 очка, 4,4 подбора, 1,4 передачи и 1,4 перехвата в среднем в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети LA RESISTENCIA DEL PALAU
