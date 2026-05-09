Уэртас, Перри, Пантер, Грубан и Шермадини – в праздничной символической пятерке десятилетия Лиги чемпионов

Лига чемпионов отметила свое 10-летие.

Лига чемпионов ФИБА отметила свое десятилетие. Турнир выбрал символические пятерки лучших игроков в своей истории.

Первая пятерка:

  • Марселиньо Уэртас (разыгрывающий)

  • Кендрик Перри (разыгрывающий)

  • Кевин Пантер (защитник)

  • Войтех Грубан (форвард)

  • Гиорги Шермадини (центровой).

Тренер: Чус Видоррета.

Вторая пятерка: 

  • Джо Рэгланд (разыгрывающий)

  • Ливай Рэндолф (защитник)

  • Витор Бените (защитник)

  • Тим Абромайтис (форвард)

  • Деян Кравич (центровой).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Лиги чемпионов
