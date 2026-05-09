Уэртас, Перри, Пантер, Грубан и Шермадини – в праздничной символической пятерке десятилетия Лиги чемпионов
Лига чемпионов отметила свое 10-летие.
Лига чемпионов ФИБА отметила свое десятилетие. Турнир выбрал символические пятерки лучших игроков в своей истории.
Первая пятерка:
Марселиньо Уэртас (разыгрывающий)
Кендрик Перри (разыгрывающий)
Кевин Пантер (защитник)
Войтех Грубан (форвард)
Гиорги Шермадини (центровой).
Тренер: Чус Видоррета.
Вторая пятерка:
Джо Рэгланд (разыгрывающий)
Ливай Рэндолф (защитник)
Витор Бените (защитник)
Тим Абромайтис (форвард)
Деян Кравич (центровой).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Лиги чемпионов
