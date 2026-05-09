Ник Нерс: «Постоянно одно и то же. Наше позиционное нападение против их быстрой атаки»

Ник Нерс обрисовал причины третьего поражения от «Никс».

«Сиксерс» уступают 0-3 в серии с «Нью-Йорком». После третьего поражения (94:108) главный тренер Ник Нерс рассказал о деталях.

«Постоянно одно и то же. Мы не набираем очки, они бегут в быстрое нападение, забрасывают, мы идем в позиционную атаку.

Примерно 10 из 14 первых владений [во второй четверти] они бежали в атаку, читали нашу защиту и бросали. А у нас не получалось набирать очки, чтобы дать защите время занять позиции.

Скамейка не могла поймать игру до финальной четверти. Мы пытались найти нужную комбинацию, но не справились с этим.

Попробовали сдваиваться на Брансоне, в трех владениях подряд они набрали очки.

«Никс» выводят двоих на Тайриза Макси и загоняют его достаточно жестко. Нам надо лучше находить розыгрыши, переводить эти ситуации в наши броски», – рассудил Нерс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube BASKETMAN
Я настолько охренел от фразы Нёрса про первые владения, что пересмотрел первую четверть. Он, наверное, смотрел какой-то параллельный матч, может, на планшете, потому что из первых 14 владений Никс 12 были позиционными (!). И только два быстрых отрыва (у Филы больше). Нью-Йорк в первые 7 минут влетел 10-20, не забивалось ничего.
Тут либо перевод неточный (не проверю оригинал, тк не понимаю инглиш на слух), либо Нёрс лунатик, потому что ну не может главный тренер в НБА давать такие ... неточные комментарии по только что состоявшейся игре, которой он руководил!
так написано же "во второй четверти" или это уже потом добавили?
Совершенно точно потом. Нифига себе.
Ну Спортс даёт)
А что толку только констатировать факты... Вы вообще-то тренер (получающий миллионы) и обязаны с этим что-то делать. Нью-Йорк обыгрывает по всем статьям, в регулярке как раз с Никс смотрелись неплохо, но начался плей-офф... Не получилось борьбы даже, в этой серии, вот что совсем неприятно удивило.
