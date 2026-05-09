Ник Нерс: «Постоянно одно и то же. Наше позиционное нападение против их быстрой атаки»
«Сиксерс» уступают 0-3 в серии с «Нью-Йорком». После третьего поражения (94:108) главный тренер Ник Нерс рассказал о деталях.
«Постоянно одно и то же. Мы не набираем очки, они бегут в быстрое нападение, забрасывают, мы идем в позиционную атаку.
Примерно 10 из 14 первых владений [во второй четверти] они бежали в атаку, читали нашу защиту и бросали. А у нас не получалось набирать очки, чтобы дать защите время занять позиции.
Скамейка не могла поймать игру до финальной четверти. Мы пытались найти нужную комбинацию, но не справились с этим.
Попробовали сдваиваться на Брансоне, в трех владениях подряд они набрали очки.
«Никс» выводят двоих на Тайриза Макси и загоняют его достаточно жестко. Нам надо лучше находить розыгрыши, переводить эти ситуации в наши броски», – рассудил Нерс.
Тут либо перевод неточный (не проверю оригинал, тк не понимаю инглиш на слух), либо Нёрс лунатик, потому что ну не может главный тренер в НБА давать такие ... неточные комментарии по только что состоявшейся игре, которой он руководил!
