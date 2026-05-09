Крис Финч: «Ошибки в плане на игру в защите нас подкосили»

Крис Финч прокомментировал итог встречи со «Сперс».

«Миннесота» позволила «Сан-Антонио» вернуть преимущество домашней площадки (1-2) после первого домашнего матча (108:115).

«Ошибки в плане на игру, на игру в защите нас подкосили. Также смазали несколько открытых бросков, слишком много фолили. Дали им передышку.

В обороне неправильно двигались. Руди обходит заслон изнутри – «трешка». Стягиваемся помогать при пик-н-ролле – «трешка» из угла. Много мелких моментов, которые не позволили нам быть на высоте.

У них было 6 или 7 трехочковых в третьей четверти, там дело было в быстрых атаках, мы не сумели сразу обеспечить подходящую опеку. 

Частично проблема была в нападении. Смазали несколько открытых «трешек». Несколько безрассудных атак с сопротивлением из краски. А когда была возможность для чистых лэй-апов, мы не справились. В целом мы старались, продолжали упираться в защите, выводили ее на первый план. У нас получилось навязать борьбу.

Но короткая ротация нам навредила. Они поймали ритм, а мы сели на фолы. Это нас отбросило назад.

Энтони Эдвардс был великолепен (32 + 14 подборов). Нам нужно было это от него. Да и ему самому это было необходимо. Он пытается найти свою игру, лучшего времени не представится. Жаль, что не удалось добиться результата.

Терренс Шэннон очень здорово вошел, когда мы устроили погоню. Отлично выступил. Мне, наверное, нужно было выпустить его в концовке, чтобы был боллхендлер помимо Энта», – заключил главный тренер Крис Финч.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Миннесоты»
Промазали свои открытые трёхи..
