  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Владимир Дячок: «В летней кампании сборной планы по играм со Словенией, Венгрией, есть вероятность сыграть с Турцией»
0

Владимир Дячок: «В летней кампании сборной планы по играм со Словенией, Венгрией, есть вероятность сыграть с Турцией»

Сборная России может провести несколько интересных матчей этим летом.

Исполнительный директор и генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок обозначил планы на летние сборы национальных команд.

«Сейчас ведется очень объемная работа департаментом национальных сборных и международным департаментом по формированию летней кампании всех сборных: резервных, молодежных, национальных. У нас сейчас в обойме есть планы и по играм со Словенией, и по играм с Венгрией.

И есть вероятность, что мы уже сыграем со сборной Турции не только в рамках женских национальных сборных, но и мужской. Если все получится, то будем играть. Также ведем переговоры и с другими сборными. Последние три года у нас хорошая динамика по поиску соперников по товарищеским играм. И тем самым мы показываем ФИБА, что все проходит достаточно корректно, безопасно. И мы можем также спокойно проводить такие же матчи уже на официальном уровне», – рассказал Дячок.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная Турции
logoсборная Венгрии
logoсборная Словении
logoВладимир Дячок
logoсборная России
logoРФБ
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
РФБ объявила расширенный список сборной России на июньские сборы
8 мая, 16:30
«Лука называет меня своим словенским братом». Джексон Хэйс подтвердил получение гражданства Словении
20 апреля, 21:24
РФБ ведет переговоры о товарищеских матчах сборной России с Тунисом
13 апреля, 13:06
Рекомендуем
Главные новости
Джей Джей Редик о выступлении «Лейкерс»: «У меня семья и не хочется говорить такое, но я переживал за это больше всего на свете»
8 минут назад
Лука Дончич: «В прессе писали, что я близок к выздоровлению, но это не так. Вышел бы на площадку, если мог бы»
20 минут назад
Леброн Джеймс о завершении 23-го сезона: «Я выложился на площадке без остатка. И уж точно я не считаю свой год разочарованием»
21 минуту назад
Лука Дончич не сыграет за Словению летом и уделит время дочерям, продолжая бороться за совместную опеку над ними
37 минут назад
Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»
40 минут назад
Скип Бэйлесс: «Леброн будет готов на огромную скидку, чтобы остаться в «Лейкерс». Лука скажет «Только не это»
53 минуты назад
Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков и помог «Тандер» всухую закрыть серию с «Лейкерс» (4-0)
58 минут назадВидео
Джоэл Эмбиид о своем наследии: «Я ничего не выиграл, и это больно осознавать»
сегодня, 05:48
Дрэймонд Грин об ударе локтем Виктора Вембаньямы: «Вы все похоронили бы мою карьеру за меньшее»
сегодня, 05:39
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
сегодня, 05:37
Ко всем новостям
Последние новости
Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»
вчера, 20:10
«Хапоэль Тель-Авив» готов выплатить 1,5 млн евро за выкуп Жана Монтеро из «Валенсии»
вчера, 18:47
Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»
вчера, 17:54
Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:03
Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа
вчера, 15:00
Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»
вчера, 14:25
«Бавария» назначила Торстена Лейбената новым спортивным директором
вчера, 13:36
У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)
вчера, 12:27Фото
5 очков за 5 секунд от Джейлена Брансона и 2+1 Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:33Видео
Игорь Кочарян: «Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде»
вчера, 10:23
Рекомендуем