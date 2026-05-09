Владимир Дячок: «В летней кампании сборной планы по играм со Словенией, Венгрией, есть вероятность сыграть с Турцией»

Сборная России может провести несколько интересных матчей этим летом.

Исполнительный директор и генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок обозначил планы на летние сборы национальных команд.

«Сейчас ведется очень объемная работа департаментом национальных сборных и международным департаментом по формированию летней кампании всех сборных: резервных, молодежных, национальных. У нас сейчас в обойме есть планы и по играм со Словенией, и по играм с Венгрией.

И есть вероятность, что мы уже сыграем со сборной Турции не только в рамках женских национальных сборных, но и мужской. Если все получится, то будем играть. Также ведем переговоры и с другими сборными. Последние три года у нас хорошая динамика по поиску соперников по товарищеским играм. И тем самым мы показываем ФИБА, что все проходит достаточно корректно, безопасно. И мы можем также спокойно проводить такие же матчи уже на официальном уровне», – рассказал Дячок.