Масаи Уджири намерен провести 100-дневный аудит организационной культуры «Далласа»

Масаи Уджири начнет работу с досконального знакомства с работой фронт-офиса.

После назначения на должность президента «Мэверикс» Масаи Уджири уклонился от прямого ответа на вопрос о сотрудничестве с тренером Джейсоном Киддом .

Уджири назначил нового генменеджера Майка Шмитца, который возьмет на себя текущие операции и корректировку работы в соответствии с долгосрочной стратегией. Уджири, по сообщению инсайдера Брэндона Робинсона, намерен провести 100-дневный аудит организационной культуры клуба, «которая привела к прогремевшему на весь мир обмену Луки Дончича».

Президент заранее сообщил, что не склонен к поспешным решениям и расставаниям, ссылаясь на примеры с Джорджем Карлом и Дуэйном Кейси.