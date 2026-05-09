Масаи Уджири намерен провести 100-дневный аудит организационной культуры «Далласа»
Масаи Уджири начнет работу с досконального знакомства с работой фронт-офиса.
После назначения на должность президента «Мэверикс» Масаи Уджири уклонился от прямого ответа на вопрос о сотрудничестве с тренером Джейсоном Киддом.
Уджири назначил нового генменеджера Майка Шмитца, который возьмет на себя текущие операции и корректировку работы в соответствии с долгосрочной стратегией. Уджири, по сообщению инсайдера Брэндона Робинсона, намерен провести 100-дневный аудит организационной культуры клуба, «которая привела к прогремевшему на весь мир обмену Луки Дончича».
Президент заранее сообщил, что не склонен к поспешным решениям и расставаниям, ссылаясь на примеры с Джорджем Карлом и Дуэйном Кейси.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Сайт инсайдера Брэндона ScoopB Робинсона
