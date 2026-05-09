Масаи Уджири намерен провести 100-дневный аудит организационной культуры «Далласа»

Масаи Уджири начнет работу с досконального знакомства с работой фронт-офиса.

После назначения на должность президента «Мэверикс» Масаи Уджири уклонился от прямого ответа на вопрос о сотрудничестве с тренером Джейсоном Киддом.

Уджири назначил нового генменеджера Майка Шмитца, который возьмет на себя текущие операции и корректировку работы в соответствии с долгосрочной стратегией. Уджири, по сообщению инсайдера Брэндона Робинсона, намерен провести 100-дневный аудит организационной культуры клуба, «которая привела к прогремевшему на весь мир обмену Луки Дончича».

Президент заранее сообщил, что не склонен к поспешным решениям и расставаниям, ссылаясь на примеры с Джорджем Карлом и Дуэйном Кейси.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Сайт инсайдера Брэндона ScoopB Робинсона
Найдёт переписку с сильвером. Добьется увольнения Сильвера. Обменяет дончича на флэга. На один сезон выцепит кавая. Возьмёт чемпионство. Кучу лет потом ничего не будет делать.
Ответ Денис Кёнигсберг
Понятно что шутка, но сомневаюсь что найдется менеджер в лиге который отдаст флэга за дончича
Аудит юмора в комментариях принес неутешительные итоги
что-то каким-то успешным успехом повеяло... :-)
Найдет одного некультурного сотрудника клуба.
И одного неорганизованного енота.
Интресно, что в остальных конвертах Харрисона
