Тэйлен Хортон-Такер: «Тарик Биберович определенно готов к НБА»

Тэйлен Хортон-Такер порассуждал о готовности коллег к высшему уровню.

«Фенербахче » вышел в полуфинал Евролиги. Для Шарунаса Ясикявичюса это рекордное в истории турнира шестое попадание в «Финал четырех» подряд. Защитник команды Тэйлен Хортон-Такер положительно оценил шансы тренера когда-нибудь возглавить клуб в НБА .

«Определенно способен на это. У него куча ответов на все вопросы. Такой максимально подготовленный ко всему специалист, на профессиональном уровне это самое лучшее.

Тарик Биберович (25 лет) готов к НБА. Не думаю, что болельщики будут рады моим словам, но он определенно подошел бы команде НБА. Чертовски хороший игрок на уровне Евролиги, на любом уровне», – поделился Хортон-Такер.

Биберович набирает 11,2 очка, 3 подбора и 1,3 передачи в текущем сезоне Евролиги. Форвард недавно подписал трехлетний контракт с турецким клубом.