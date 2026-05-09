0

Тэйлен Хортон-Такер: «Тарик Биберович определенно готов к НБА»

Тэйлен Хортон-Такер порассуждал о готовности коллег к высшему уровню.

«Фенербахче» вышел в полуфинал Евролиги. Для Шарунаса Ясикявичюса это рекордное в истории турнира шестое попадание в «Финал четырех» подряд. Защитник команды Тэйлен Хортон-Такер положительно оценил шансы тренера когда-нибудь возглавить клуб в НБА.

«Определенно способен на это. У него куча ответов на все вопросы. Такой максимально подготовленный ко всему специалист, на профессиональном уровне это самое лучшее.

Тарик Биберович (25 лет) готов к НБА. Не думаю, что болельщики будут рады моим словам, но он определенно подошел бы команде НБА. Чертовски хороший игрок на уровне Евролиги, на любом уровне», – поделился Хортон-Такер.

Биберович набирает 11,2 очка, 3 подбора и 1,3 передачи в текущем сезоне Евролиги. Форвард недавно подписал трехлетний контракт с турецким клубом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoТэйлен Хортон-Такер
logoШарунас Ясикявичюс
logoНБА
Тарик Биберович
logoФенербахче
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шарунас Ясикявичюс после победы над «Жальгирисом»: «Еще тяжелее, потому что я так сильно люблю эту команду»
9 мая, 11:37
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Жальгириса»: «Мы выглядели как любительская команда»
7 мая, 13:42
Шарунас Ясикявичюс покинул пресс-конференцию из-за «неуважительного» вопроса
1 мая, 08:46
Рекомендуем
Главные новости
Лука Дончич не сыграет за Словению летом и уделит время дочерям, продолжая бороться за совместную опеку над ними
2 минуты назад
Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»
5 минут назад
Скип Бэйлесс: «Леброн будет готов на огромную скидку, чтобы остаться в «Лейкерс». Лука скажет «Только не это»
18 минут назад
Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков и помог «Тандер» всухую закрыть серию с «Лейкерс» (4-0)
23 минуты назадВидео
Джоэл Эмбиид о своем наследии: «Я ничего не выиграл, и это больно осознавать»
43 минуты назад
Дрэймонд Грин об ударе локтем Виктора Вембаньямы: «Вы все похоронили бы мою карьеру за меньшее»
52 минуты назад
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
54 минуты назад
«Оклахома» вышла в финал Запада, обыграв «Лейкерс» в четырех матчах
57 минут назад
Дрэймонд Грин: «НБА не наказала Вемби за намеренный удар локтем? Жду соответствующий ответ от «Миннесоты», теперь они могут вывести его из игры»
сегодня, 05:19
Стив Керр о том, почему нейтральные фанаты болеют против «Тандер»: «Когда команда слишком доминирует, хочется увидеть сенсацию. Я и сам так болею»
сегодня, 04:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»
вчера, 20:10
«Хапоэль Тель-Авив» готов выплатить 1,5 млн евро за выкуп Жана Монтеро из «Валенсии»
вчера, 18:47
Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»
вчера, 17:54
Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:03
Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа
вчера, 15:00
Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»
вчера, 14:25
«Бавария» назначила Торстена Лейбената новым спортивным директором
вчера, 13:36
У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)
вчера, 12:27Фото
5 очков за 5 секунд от Джейлена Брансона и 2+1 Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:33Видео
Игорь Кочарян: «Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде»
вчера, 10:23
Рекомендуем