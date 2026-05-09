Тайриз Халибертон о ссоре Финча и Бразерса: «Обматерили друг друга как взрослые люди и идут дальше. Это по мне»

Тайриз Халибертон прокомментировал конфликт в матче «Сперс» и «Тимбервулвз».

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч и судья Тони Бразерс сцепились в 3-м матче полуфинала Западной конференции. Тайриз Халибертон («Индиана») прокомментировал инцидент.

«Вот это по мне. Никакого технического, чтобы портить игру. Обматерили друг друга как взрослые люди и идут дальше.

Посмотрите, как ржут Кайл Андерсон, Наз Рид и Боунс Хайлэнд», – написал защитник в соцсетях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Тайриза Халибертона
Не выписал технический значит чувствовал , не прав!
Ответ кот 26
когда кого то из судей это останавливало ?...
Ответ kaissa
Видать этого тыркнуло , ненадолго совесть проснулась !
Была уже шутка про brazzers?
