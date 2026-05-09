Защитник Маркус Фостер близок к переходу в ПАОК

Маркус Фостер вернется в Европу.

По сообщению инсайдера Донатаса Урбонаса, 30-летний американский защитник Маркус Фостер завершает переговоры о переходе в ПАОК. Фостер вернется в Европу после года в Токио, где он набирал 15,8 очка, 3 подбора и 3,2 передачи в среднем.

До этого американец помог «Хапоэлю Тель-Авив» одержать победу в Еврокубке.

Фостер подпишет с греческим клубом на два года. ПАОК активно собирает состав на следующий год с прицелом на подъем в элиту европейского баскетбола в перспективе.