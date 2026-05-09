«Уникаха» продлит контракт с главным тренером Ибоном Наварро на 2 года
Ибон Наварро останется в «Уникахе».
50-летний главный тренер Ибон Наварро продолжит работу в «Уникахе». Об этом сообщило издание SUR из Малаги.
Наварро пришел в клуб в 2022 году и привел его к двум победам в Лиге чемпионов и Межконтинентальном кубке.
В нынешнем сезоне «Уникаха» уступила в полуфинале Лиги чемпионов и поборется за 3-е место.
Новый контракт Наварро будет рассчитан на 2 сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SUR
