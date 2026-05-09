  • Лига чемпионов. Финал. 23 очка Лукошюса принесли «Ритасу» победу над АЕКом в овертайме, 23 очка Пэтти Миллса не помогли «Тенерифе» в матче за 3-е место с «Уникахой»
Сегодня определился победитель Лиги чемпионов.

АЕК и «Ритас» разыграли первое место. Трехочковый Симонаса Лукошюса позволил «Ритасу» перевести игру в овертайм и одержать итоговую победу. Защитник набрал 23 очка и стал самым результативным в своей команде.

Бронза досталась «Уникахе».

Лига чемпионов

Финал четырех

Финал

Бадалона, Испания

АЕК – Ритас – 86:92 ОТ (25:15, 17:10, 21:20, 17:35, 6:12)

АЕК: Нанналли (23 + 5 подборов), Бартли (20), Физелл (15 + 9 подборов)

РИТАС: Лукошюс (23), Хардинг (16 + 6 передач), Смит (11 + 8 подборов + 8 передач), Бруннке (10 + 12 подборов)

9 мая. 21.00

Матч за 3-е место

УникахаТенерифе - 85:80 (24:22, 17:23, 19:17, 25:18)

УНИКАХА: Одиж (15), Тилли (13 + 6 подборов), Калиноски (12), Бальцеровски (11)

ТЕНЕРИФЕ: Миллс (23), Шермадини (14), Фернандес (13), Герра (10)

9 мая. 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Моё почтение Ритас, отыграться в финале с минус 20. Брутальненько. Впрочем им не привыкать. Любители европейского баскетбола со стажем прекрасно помнят финал Кубка Европы 2009 года, когда очень богатый в то время Химки (Дельфино , Гарбахоса, Мозгов, Маккарти, Фридзон) тоже казалось бы контролировали ход игры против Летувос Ритас. Но в 4-й четверти тогда поймал кураж Бабраускас, его уже было не остановить, химчане тогда "поплыли" и в конечном итоге психологически сломались. Вот так же и сегодня литовский немец Симонас Лукошюс поймал кураж в 4-й четверти и овертайме и все там для АЕКа уже был гейм овер. Интересно, будет ли всё-таки литовская федерация баскетбола за него бороться, имхо, им нужен именно такой тру шарп шутер. Его папа кстати прошлым летом взял бронзу с литовцами на Универсиаде.
Это уже третья победа Ритас в Еврокубках, ещё был один выход в финал (проиграли Реалу) и бронза когда за них играл юный Йонас Валанчунас. Когда-то они симпотно выглядели и в Евролиге (например в сезоне 2005/06, когда за них играли Явтокас, Ясайтис, Хаус, Штелмахерс, Нилсен, Лукаускис, Делининкайтис), но это были ещё романтичные времена в Евролиге, когда лига ещё была не так закрыта и коммерциализирована как в нынешние времена.
Отметил бы кстати, что и их молодежная команда уже три года подряд выигрывает юношескую Лигу Чемпионов, то есть литовские баскетбольные школы по прежнему работают как хорошие швейцарские часы.
В целом, турнир вышел на славу, намного интереснее чем тот же Кубок Европы.
P.s. Своей победой Ритас передали привет Ясикявичюсу, который вчера по глупости и надменности ляпнул что в Литве есть только один клуб.....
И ещё передали привет болельщикам, которые нарисовали баннер про 2 каунасских тренеров, которые диктуют моду в Европе (Шарас и Масюлис).

Жибенас из Каунаса. И он чемпион.
Не знал что Жибенас из Каунаса.
Он конечно красавчик, большую работу проделал. А ведь одно время на нем было клише "не еврокубковый" тренер, мол, для внутреннего пользования, а вон оно как все вышло. И ему по прежнему только 42 года. Думаю этим летом некоторые клубы Евролиги второго эшелона могут рассматривать вариант с его приглашением, с учётом ещё эффекта Масюлиса.
Ритас красота. Было -18 после 3 четверти, а потом начался полный и тотальный вынос соперника. Красивейшая победа.
Проиграть матч ведя перед последней 10 минутке +18 это надо умудриться!
это в стиле цска старых времён
Найди хоть 1 пример у ЦСКА любых времён. 18 очей на моей памяти только Химки спускали в последней.
Прямая трансляция финала по старту
как же литовцы затащили
Невероятный сезон Ритаса
Литовцы переиграли будущего участника лиги-нба. Уровень лиги представили
Судя по тому, как отплясывл у площадки мэр Вильнюса с миллиардером Авулисом, Ритас думаю тоже будет так или иначе в этой самой Лиге НБА.
думаю литовцы финансово не потянут даже на входной билет в это шапито. И, если честно, я вообще не вижу за счет чего будет зарабатывать этот цирк. За счет чего его раскручивать если баскетбол в Европе и так популярен, но ему не достичь уровня футбола. А условный литовский зритель(который и так заполняет арену) не сможет платить в 4-5 раз больше чтобы генерировать прибыль американских проходимцам
Жаль, что не посмотрел, матч-то вышел шикарным. АЕК был фаворитом, надо глянуть.
а я посмотрел как раз, второй тайм и овер)))))
У АЕК лидеры в 4 четверти явно устали,а скамейка совсем не помогла
