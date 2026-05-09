Лига чемпионов. Финал. 23 очка Лукошюса принесли «Ритасу» победу над АЕКом в овертайме, 23 очка Пэтти Миллса не помогли «Тенерифе» в матче за 3-е место с «Уникахой»

Сегодня определился победитель Лиги чемпионов.

АЕК и «Ритас » разыграли первое место. Трехочковый Симонаса Лукошюса позволил «Ритасу» перевести игру в овертайм и одержать итоговую победу. Защитник набрал 23 очка и стал самым результативным в своей команде.

Бронза досталась «Уникахе».

Лига чемпионов

Финал четырех

Финал

Бадалона, Испания

АЕК – Ритас – 86:92 ОТ (25:15, 17:10, 21:20, 17:35, 6:12)

АЕК : Нанналли (23 + 5 подборов), Бартли (20), Физелл (15 + 9 подборов)

РИТАС : Лукошюс (23), Хардинг (16 + 6 передач), Смит (11 + 8 подборов + 8 передач), Бруннке (10 + 12 подборов)

9 мая . 21.00

Матч за 3-е место

Уникаха – Тенерифе - 85:80 (24:22, 17:23, 19:17, 25:18)

УНИКАХА : Одиж (15), Тилли (13 + 6 подборов), Калиноски (12), Бальцеровски (11)

ТЕНЕРИФЕ : Миллс (23), Шермадини (14), Фернандес (13), Герра (10)

9 мая . 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.