Лига чемпионов. Финал. 23 очка Лукошюса принесли «Ритасу» победу над АЕКом в овертайме, 23 очка Пэтти Миллса не помогли «Тенерифе» в матче за 3-е место с «Уникахой»
АЕК и «Ритас» разыграли первое место. Трехочковый Симонаса Лукошюса позволил «Ритасу» перевести игру в овертайм и одержать итоговую победу. Защитник набрал 23 очка и стал самым результативным в своей команде.
Бронза досталась «Уникахе».
Лига чемпионов
Финал четырех
Финал
Бадалона, Испания
АЕК – Ритас – 86:92 ОТ (25:15, 17:10, 21:20, 17:35, 6:12)
АЕК: Нанналли (23 + 5 подборов), Бартли (20), Физелл (15 + 9 подборов)
РИТАС: Лукошюс (23), Хардинг (16 + 6 передач), Смит (11 + 8 подборов + 8 передач), Бруннке (10 + 12 подборов)
9 мая. 21.00
Матч за 3-е место
Уникаха – Тенерифе - 85:80 (24:22, 17:23, 19:17, 25:18)
УНИКАХА: Одиж (15), Тилли (13 + 6 подборов), Калиноски (12), Бальцеровски (11)
ТЕНЕРИФЕ: Миллс (23), Шермадини (14), Фернандес (13), Герра (10)
9 мая. 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Это уже третья победа Ритас в Еврокубках, ещё был один выход в финал (проиграли Реалу) и бронза когда за них играл юный Йонас Валанчунас. Когда-то они симпотно выглядели и в Евролиге (например в сезоне 2005/06, когда за них играли Явтокас, Ясайтис, Хаус, Штелмахерс, Нилсен, Лукаускис, Делининкайтис), но это были ещё романтичные времена в Евролиге, когда лига ещё была не так закрыта и коммерциализирована как в нынешние времена.
Отметил бы кстати, что и их молодежная команда уже три года подряд выигрывает юношескую Лигу Чемпионов, то есть литовские баскетбольные школы по прежнему работают как хорошие швейцарские часы.
В целом, турнир вышел на славу, намного интереснее чем тот же Кубок Европы.
P.s. Своей победой Ритас передали привет Ясикявичюсу, который вчера по глупости и надменности ляпнул что в Литве есть только один клуб.....
Жибенас из Каунаса. И он чемпион.
Он конечно красавчик, большую работу проделал. А ведь одно время на нем было клише "не еврокубковый" тренер, мол, для внутреннего пользования, а вон оно как все вышло. И ему по прежнему только 42 года. Думаю этим летом некоторые клубы Евролиги второго эшелона могут рассматривать вариант с его приглашением, с учётом ещё эффекта Масюлиса.