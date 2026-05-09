«Уникаха» официально отстранила Криса Дуарте на фоне конфликта с главным тренером и офисом клуба

«Уникаха» близка к расставанию с Крисом Дуарте.

Отношения защитника Криса Дуарте с испанской «Уникахой» зашли в тупик. Американский игрок проводит первый сезон в Европе. Дуарте попал во вторую символическую сборную Лиги чемпионов, но при этом выпал из ротации команды на финальном этапе. У защитника конфликт с главным тренером Ибоном Наварро и офисом клуба.

«Уникаха» сообщила об отстранении игрока на 10 дней на время подготовки к дисциплинарному слушанию.

Дуарте набирал 11,4 очка, 2,9 передачи и 1,9 подбора в среднем в чемпионате Испании.