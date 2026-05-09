Жан Монтеро («Валенсия») стал MVP 4-х матчей 1/4 финала Евролиги

Евролига назвала MVP четвертых матчей 1/4 финала.

«Валенсия» сравняла счет в серии с «Панатинаикосом » в рамках Евролиги в гостях. Героем матча стал защитник Жан Монтеро . Он был признан MVP 4-х матчей 1/4 финала.

Монтеро закончил встречу (89:86), повторив рекордный для 21 века показатель эффективности в плей-офф – 45. На его счету 29 очков, 7 подборов и 7 передач при 5 точных из 6 двухочковых, 4 из 6 трехочковых и 7 из 7 штрафных.

«Валенсия » сумела отыграться с 0-2, судьба последней путевки в «Финал четырех» решится в 5-м матче серии.