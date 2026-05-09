Жан Монтеро («Валенсия») стал MVP 4-х матчей 1/4 финала Евролиги
«Валенсия» сравняла счет в серии с «Панатинаикосом» в рамках Евролиги в гостях. Героем матча стал защитник Жан Монтеро. Он был признан MVP 4-х матчей 1/4 финала.
Монтеро закончил встречу (89:86), повторив рекордный для 21 века показатель эффективности в плей-офф – 45. На его счету 29 очков, 7 подборов и 7 передач при 5 точных из 6 двухочковых, 4 из 6 трехочковых и 7 из 7 штрафных.
«Валенсия» сумела отыграться с 0-2, судьба последней путевки в «Финал четырех» решится в 5-м матче серии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
последний год в Валенсии. Перекупят за бешенный прайс
