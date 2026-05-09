Джош Кронке: «Как нам помочь Аарону Гордону? Будет непростое обсуждение»
Джош Кронке обозначил непростую задачу «Денвера» на лето.
Форвард Аарон Гордон был ключевым элементом чемпионского состава «Денвера» (2023), но с тех пор каждый год проводит все меньше матчей.
В прошедшем чемпионате Гордон отыграл 36 матчей в «регулярке» и 3 в плей-офф.
Управляющий «Наггетс» Джош Кронке высказался на этот счет.
«Нам всем придется взглянуть в зеркало и задать вопрос, как мы можем помочь Гордону. Когда он здоров, мы все смотримся лучше, начиная с меня и до последнего человека в тренерском штабе.
Гордон – прекрасный человек. Нам предстоит непростое обсуждение по поводу того, как стать лучше», – заключил Кронке на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
только всполохи его игры между травмами, лечения, восстановление, всполохи, новые травмы...