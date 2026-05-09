Джош Кронке: «Как нам помочь Аарону Гордону? Будет непростое обсуждение»

Джош Кронке обозначил непростую задачу «Денвера» на лето.

Форвард Аарон Гордон был ключевым элементом чемпионского состава «Денвера» (2023), но с тех пор каждый год проводит все меньше матчей.

В прошедшем чемпионате Гордон отыграл 36 матчей в «регулярке» и 3 в плей-офф.

Управляющий «Наггетс» Джош Кронке высказался на этот счет.

«Нам всем придется взглянуть в зеркало и задать вопрос, как мы можем помочь Гордону. Когда он здоров, мы все смотримся лучше, начиная с меня и до последнего человека в тренерском штабе.

Гордон – прекрасный человек. Нам предстоит непростое обсуждение по поводу того, как стать лучше», – заключил Кронке на пресс-конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Гордон закончился, прошлогодний выход в 7 игре против клипперс убил его карьеру, больше лонграннов в его карьере не будет. Хотя я сам симпатизирую его умению играть в баскетбол
к моему огромному сожалению здорового Гордона мы уже не увидим...
только всполохи его игры между травмами, лечения, восстановление, всполохи, новые травмы...
Гордон в здоровом состоянии, один из лучших 3&D в лиге, но за 2 последние два сезона +- 80 игр, немножко расстраивает, безусловно не хватает его Денверу). Я даже не знаю на кого его менять, если будут
Ответ Рушан Файзлгаянов
Гордон не 3&D, хоть и неплохо подтянул трешку в последние годы. У него функционал побольше
Ответ Рушан Файзлгаянов
Гордон - качественный двусторонний форвард, но не звезда, типа элитный ролевик, важнейшая часть чемпионского пазла. Был бы здоров - съели бы Миннесоту и не поперхнулась бы
