Джош Кронке: «Как нам помочь Аарону Гордону? Будет непростое обсуждение»

Джош Кронке обозначил непростую задачу «Денвера» на лето.

Форвард Аарон Гордон был ключевым элементом чемпионского состава «Денвера» (2023), но с тех пор каждый год проводит все меньше матчей.

В прошедшем чемпионате Гордон отыграл 36 матчей в «регулярке» и 3 в плей-офф.

Управляющий «Наггетс» Джош Кронке высказался на этот счет.

«Нам всем придется взглянуть в зеркало и задать вопрос, как мы можем помочь Гордону. Когда он здоров, мы все смотримся лучше, начиная с меня и до последнего человека в тренерском штабе.

Гордон – прекрасный человек. Нам предстоит непростое обсуждение по поводу того, как стать лучше», – заключил Кронке на пресс-конференции.