БК «Зенит» может расстаться с Александром Церковным и Александром Медведевым

«Зенит» ждет реорганизация.

Телеграм-канал «Mash на спорте» подтвердил проходившую ранее информацию о вероятных крупных перестановках в баскетбольном «Зените ».

Клуб могут покинуть как 70-летний председатель совета директоров Александр Медведев, так и гендиректор Александр Церковный .

Результаты работы Церковного вызывают недовольство владельцев команды. «Зенит» завершил «регулярку» Единой лиги ВТБ 3-м, сезон прошел под знаком проблем с составом и позицией главного тренера. Команда не сумела войти в тройку внутрисезонного кубка лиги, «Финал четырех» которого прошел в Санкт-Петербурге.

«Зенит» встретится с УНИКСом в полуфинале чемпионата.