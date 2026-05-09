БК «Зенит» может расстаться с Александром Церковным и Александром Медведевым
«Зенит» ждет реорганизация.
Телеграм-канал «Mash на спорте» подтвердил проходившую ранее информацию о вероятных крупных перестановках в баскетбольном «Зените».
Клуб могут покинуть как 70-летний председатель совета директоров Александр Медведев, так и гендиректор Александр Церковный.
Результаты работы Церковного вызывают недовольство владельцев команды. «Зенит» завершил «регулярку» Единой лиги ВТБ 3-м, сезон прошел под знаком проблем с составом и позицией главного тренера. Команда не сумела войти в тройку внутрисезонного кубка лиги, «Финал четырех» которого прошел в Санкт-Петербурге.
«Зенит» встретится с УНИКСом в полуфинале чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Телеграм-канал «Mash на спорте»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Давно уже не новость. Хотя могли бы дождаться окончания сезона для подобных слухов. Хочется верить, что придёт достойный функционер, с которым Зенит не будет так лихорадить.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем