0

Дэвид Фицдэйл возглавит сборную Нигерии в преддверии Олимпиады в Лос-Анджелесе

Дэвид Фицдэйл вернется к роли главного тренера.

51-летний Дэвид Фицдейл не возглавлял команду с сезона-2018/19, когда работал в «Никс». Последним местом его тренерской работы стал штаб «Финикса» с 2023 по 2025 год.

Фицдэйл согласился взять на себя роль главного тренера мужской сборной Нигерии. Он впервые будет руководить национальной командой. Специалиста привлекла возможность вывести коллектив на олимпийский турнир в Лос-Анджелесе.

«Будет здорово снова брать тайм-ауты и рисовать схемы в роли главного тренера. Заняться подготовкой и мотивацией. Главные факторы – ностальгия и Лос-Анджелес. Постараюсь помочь Нигерии отобраться и побороться за медали перед моей семьей.

Благодарен Майку Брауну, который тренировал команду ранее, обыграл США в квалификации и выступил в Японии. Майк довел эту возможность до меня. После обсуждения я согласился», – поделился Фицдэйл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoсборная Нигерии
logoДэвид Фицдэйл
logoМайк Браун
logoолимпийский баскетбольный турнир
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атланта» отдала Трэя Янга и проиграла с разницей в 51 очко. Что дальше?
7 мая, 11:43
Майк Браун: «Сиксерс» просто уничтожают нас со штрафной линии, надо что-то с этим делать»
7 мая, 06:05
О Джи Ануноби о разгромной победе над «Хоукс: «Разве что в школе такое было»
1 мая, 13:44Видео
Рекомендуем
Главные новости
Остин Ривз: «Прямо сейчас не думаю о будущем. Всему свое время»
8 минут назад
Шэй Гилджес-Александер об Эджее Митчелле: «Он был нашим лучшим игроком в этой серии»
16 минут назад
«Оклахома» – первый действующий чемпион за последние 7 лет, прошедший дальше второго раунда
33 минуты назад
Леброн Джеймс о продолжении карьеры: «Пока не готов ответить. Когда придет время, вы узнаете об этом»
36 минут назад
Джей Джей Редик о выступлении «Лейкерс»: «У меня семья и не хочется говорить такое, но я переживал за это больше всего на свете»
сегодня, 06:58
Лука Дончич: «В прессе писали, что я близок к выздоровлению, но это не так. Вышел бы на площадку, если мог бы»
сегодня, 06:46
Леброн Джеймс о завершении 23-го сезона: «Я выложился на площадке без остатка. И уж точно я не считаю свой год разочарованием»
сегодня, 06:45
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» выбила «Лейкерс» (4-0), одолев их в четвертом матче; 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Детройтом» (2-2)
сегодня, 06:37
Лука Дончич не сыграет за Словению летом и уделит время дочерям, продолжая бороться за совместную опеку над ними
сегодня, 06:29
Кейд Каннингем о судействе в 4-м матче: «Разница в 20 штрафных, конечно, не помогла, но мы проиграли не из-за этого»
сегодня, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»
вчера, 20:10
«Хапоэль Тель-Авив» готов выплатить 1,5 млн евро за выкуп Жана Монтеро из «Валенсии»
вчера, 18:47
Агент Станислав Рыжов о новом контракте Каспера Уэйра с ЦСКА: «Невозможно представить его в цветах других команд»
вчера, 17:54
Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:03
Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа
вчера, 15:00
Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»
вчера, 14:25
«Бавария» назначила Торстена Лейбената новым спортивным директором
вчера, 13:36
У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)
вчера, 12:27Фото
5 очков за 5 секунд от Джейлена Брансона и 2+1 Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:33Видео
Игорь Кочарян: «Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде»
вчера, 10:23
Рекомендуем