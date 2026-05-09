Дэвид Фицдэйл возглавит сборную Нигерии в преддверии Олимпиады в Лос-Анджелесе

Дэвид Фицдэйл вернется к роли главного тренера.

51-летний Дэвид Фицдейл не возглавлял команду с сезона-2018/19, когда работал в «Никс». Последним местом его тренерской работы стал штаб «Финикса» с 2023 по 2025 год.

Фицдэйл согласился взять на себя роль главного тренера мужской сборной Нигерии. Он впервые будет руководить национальной командой. Специалиста привлекла возможность вывести коллектив на олимпийский турнир в Лос-Анджелесе.

«Будет здорово снова брать тайм-ауты и рисовать схемы в роли главного тренера. Заняться подготовкой и мотивацией. Главные факторы – ностальгия и Лос-Анджелес. Постараюсь помочь Нигерии отобраться и побороться за медали перед моей семьей.

Благодарен Майку Брауну, который тренировал команду ранее, обыграл США в квалификации и выступил в Японии. Майк довел эту возможность до меня. После обсуждения я согласился», – поделился Фицдэйл .