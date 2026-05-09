Стефон Касл завершил 3-й победный матч с «Миннесотой» с дабл-даблом (13+12) и лучшими в команде «+17»
Стефон Касл был полезен в игре с «Тимбервулвз», несмотря на низкую точность.
Молодой дуэт разыгрывающего Стефона Касла и центрового Виктора Вембаньямы «Area 51» стал ключевым во второй победе «Сперс» в серии с «Миннесотой» (115:108).
У Касла не шел бросок, однако это не помешало ему стать лучшим в команде и матче по показателю «плюс/минус» (+17). Защитник немного опередил своего более звездного партнера (+16).
«Лучший новичок» прошлого сезона оформил дабл-дабл – 13 очков, 12 передач при 4 потерях и 4 подбора. Касл реализовал 3 из 11 бросков с игры, 1 из 3 из-за дуги и 6 из 8 с линии.
В текущей серии второго раунда (2-1) Касл является вторым по значимости игроком «Сан-Антонио». В его активе 17 очков, 4,3 подбора и 7 передач за 30,8 минуты в среднем при 44,8% точности с игры и 44,4% из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Касл шикарен в плэй-офф. Кто бы что бы не говорил.
Касл растет с каждым матчем это радует, но в межсезонье думаю надо поработать над проходом, а то каждый раз боишься как он на две ноги приземляется....
Касл растет с каждым матчем это радует, но в межсезонье думаю надо поработать над проходом, а то каждый раз боишься как он на две ноги приземляется....
так на две вроде ж и правильно?
так на две вроде ж и правильно?
ну есть риск порвать кресты или не дай бог ахилл, ведь он не маленький, а на такой высокой скорости тем более.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем