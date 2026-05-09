Эргин Атаман после поражения от «Валенсии»: «Впервые за 25-летнюю карьеру я видел такие странные вещи»

Атаман прокомментировал проигрыш «Валенсии».

«Панатинаикос » упустил второй шанс закрыть серию с «Валенисей», проиграв четвертый матч (86:89, 2-2).

После игры главный тренер «Пао» Эргин Атаман затронул несколько вопросов, подчеркнув, что тренера «Валенисси» Педро Мартинеса следовало бы оштрафовать.

«Я хочу кое-что сказать, прежде чем отвечать на ваши вопросы. Как вам известно, за день до игры их тренер провел пресс-конференцию и сказал, что весь сценарий, который он придумал в третьем матче после тех технических фолов, приведших к нашим с ним удалениям, был из-за того, что я получил два технических фола в первых играх и переломил ход матчей, а судьи помогли нам победить в итоге. Если я сейчас заговорю о судьях (а я уже заплатил 35000 евро), мне придется платить снова. Какое наказание они применили за его слова о том, что мы выиграли из-за помощи судей? Никакого наказания? Вообще никакого.

Все видели сегодняшнюю игру. Единственное, что я скажу: посмотрите матч еще раз, когда вернетесь домой. Впервые за свою 25-летнюю тренерскую карьеру я видел такие странные вещи. Как бы то ни было. Счет 2–2. Мы выиграли две игры с помощью судей. Они выиграли две игры. Все отлично. Очень вежливые судьи.

Моей скамейке дали технический фол за то, что кто-то встал. На скамейке «Валенсии» 2-3 тренера постоянно стояли вместе. И ничего.

«Валенсия » сыграла лучше нас. Они заслужили победу. У нас был шанс, когда мы изменили ход игры, но мы допустили решающие ошибки. Они заслужили победу. Поздравляю их. Они заслуженно выиграли матч, мы поедем к ним на пятую игру, но я вам говорю: посмотрите запись, когда вернетесь домой. Если вы думаете, что я неправ насчет этой игры, скажите мне, что я не прав», – заключил Атаман.