Владелец «Панатинаикоса» просит «Валенсию» подать запрос в Евролигу, чтобы он мог присутствовать на решающем матче серии

Владелец «Панатинаикоса» хочет присутствовать на пятой игре с «Валенсией».

Димитрис Яннакопулос, владелец «Панатинаикоса », был дисквалифицирован на три матча после инцидентов , произошедших во второй игре серии плей-офф Евролиги против «Валенсии».

В своем посте в соцсетях Яннакопулос выразил надежду, что ему удастся посетить пятый и решающий матч, если испанский клуб ему поможет.

«Надеюсь, что теперь «Валенсия » подаст запрос о том, чтобы у меня была возможность посмотреть пятый матч, который решит, станем ли мы четвертой командой «Финала четырех» в Афинах. Также хотелось бы верить, что руководство Евролиги согласится. Уверен, что все баскетбольные стороны поддержат это единогласно», – написал Яннакопулос.

Учитывая, что серия растянулась до пятого матча («Панатинаикос» вышел вперед 2-0 на выезде, но не смог завершить серию дома), Яннакопулос сможет присутствовать на «Финале четырех», который пройдет на арене «Пао» в Афинах.