Шарунас Ясикявичюс после победы над «Жальгирисом»: «Еще тяжелее, потому что я так сильно люблю эту команду»

Ясикявичюс прокомментировал победу над «Жальгирисом».

Главный тренер «Фенербахче » Шарунас Ясикявичюс признался, что испытывает смешанные эмоции после того, как его команда одержала победу над «Жальгирисом » (94:90, ОТ) и обеспечила себе место в «Финале четырех» Евролиги, выиграв серию 3-1.

«На самом деле еще тяжелее, потому что это «Жальгирис», потому что я так сильно люблю эту команду, я очень люблю их главного тренера, он для меня как родной, но судьба свела нас здесь, и мы должны были сделать свою работу.

Я сделал все возможное для своей команды, и в таких матчах победить может кто угодно. Монета упала нашей стороной», – сказал тренер.

Ясикявичюс провел множество сезонов, играя и тренируя «Жальгирис». Действующий главный тренер литовского клуба Томас Масюлис ранее работал в штабе Ясикявичюса, и этот дуэт вместе выиграл Евролигу в прошлом сезоне.