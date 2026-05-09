Ник Райт: «Когда Шэя нормально опекают без лишних свистков, его уровень опускается с Майкла Джордана до Дуэйна Уэйда»
Райт высказался об уровне игры Гилджес-Александера.
Обозреватель Ник Райт считает, что Шэй Гилджес-Александер проседает до уровня Дуэйна Уэйда, когда лидер «Оклахомы» не зарабатывает дополнительные штрафные.
«Когда его нормально опекают без лишних свистков, и он играет в обычный баскетбол, Шэй опускается с уровня пикового Майкла Джордана до уровня пикового Дуэйна Уэйда. По-моему, это так.
Когда он не пытается обманывать судей и получает справедливые свистки – это понижение с лучшего защитника всех времен с огромным отрывом до одного из… Где у нас Уэйд? До одного из пяти лучших атакующих защитников в истории», – сказал Райт.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Heat Central в соцсети X
34 комментария
Но сравнения с МJ,Леброна то никак не могут сравнить с ним,а вы просто крепкого,стабильного игрока,в такой же крепкой команде сравниваете.
Дядя Х сказал,а народ и повёлся.
Что не включу матчи ШГА,всё не пойму,а что там особенного?
Ведь там именно команда,с хорошим духом и взаимопомощью друг друг,уверен и за пределами площадки.
Джордана(пикового),в эру контактного баскетбола,Д Уэйда хд
Вы тут спятили на серьёзном это обсуждать.
Ужас.
Да и для Уэйда как-то обидно. Правда, он и сам бил по 10 штрафных. Как сравнивать тогда, одного - с лишними штрафными, второго - без?