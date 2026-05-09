Ник Райт: «Когда Шэя нормально опекают без лишних свистков, его уровень опускается с Майкла Джордана до Дуэйна Уэйда»

Райт высказался об уровне игры Гилджес-Александера.

Обозреватель Ник Райт считает, что Шэй Гилджес-Александер проседает до уровня Дуэйна Уэйда , когда лидер «Оклахомы» не зарабатывает дополнительные штрафные.

«Когда его нормально опекают без лишних свистков, и он играет в обычный баскетбол, Шэй опускается с уровня пикового Майкла Джордана до уровня пикового Дуэйна Уэйда. По-моему, это так.

Когда он не пытается обманывать судей и получает справедливые свистки – это понижение с лучшего защитника всех времен с огромным отрывом до одного из… Где у нас Уэйд? До одного из пяти лучших атакующих защитников в истории», – сказал Райт.