  • Ник Райт: «Когда Шэя нормально опекают без лишних свистков, его уровень опускается с Майкла Джордана до Дуэйна Уэйда»
34

Райт высказался об уровне игры Гилджес-Александера.

Обозреватель Ник Райт считает, что Шэй Гилджес-Александер проседает до уровня Дуэйна Уэйда, когда лидер «Оклахомы» не зарабатывает дополнительные штрафные.

«Когда его нормально опекают без лишних свистков, и он играет в обычный баскетбол, Шэй опускается с уровня пикового Майкла Джордана до уровня пикового Дуэйна Уэйда. По-моему, это так.

Когда он не пытается обманывать судей и получает справедливые свистки – это понижение с лучшего защитника всех времен с огромным отрывом до одного из… Где у нас Уэйд? До одного из пяти лучших атакующих защитников в истории», – сказал Райт.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Heat Central в соцсети X
То есть Шэй в худшем случае - Уэйд, топ-5 атакующих в истории...ничего себе минимальный уровень)
Ответ Glas_Bozii
Комментарий скрыт
Ответ Rain
Комментарий скрыт
Попытался вспомнить пятерых АЗ лучше Уэйда. Джордан, Кобе, ок. Еще кто? Харден? ШГА? Дрэкслер?
Чето по игре с ЛАЛ вообще не видно доминации Шея
Ответ risend
Комментарий скрыт
Ответ Адилет Сапаров
Комментарий скрыт
Элитного ок.
Но сравнения с МJ,Леброна то никак не могут сравнить с ним,а вы просто крепкого,стабильного игрока,в такой же крепкой команде сравниваете.
шей без фолов это уровень Кевина Джонсона или Би Джей Армстронга
Ответ Mr.BadGuy
Дело не в самих фолах, а в том что защитники бояться их получить и не опекают Шая как должны, дают больше свободы! даже когда Шай не бьет по 15 штрафных за матч, этот Чит-код от судей дает больше шансов пройти под кольцо и забить, так как никто трогать не будет
Ответ Мурзин Ринат
Это так не работает. Защитники, по такому принципу, боятся абсолютно каждую звезду в лиге, потому что каждая звезда в лиге абузит пампфейки, подшаги и прочие элементы фолбайтинга. Ну и достаточно посмотреть, как тот же Смарт в текущей серии опекает ШГА или как ШГА опекали игроки Финикса, чтобы понять, что они не боятся идти с ним в контакт
Не просто Джордана,а пикового,и ведь никого не смутило это сравнение )
Дядя Х сказал,а народ и повёлся.

Что не включу матчи ШГА,всё не пойму,а что там особенного?
Ведь там именно команда,с хорошим духом и взаимопомощью друг друг,уверен и за пределами площадки.

Джордана(пикового),в эру контактного баскетбола,Д Уэйда хд
Вы тут спятили на серьёзном это обсуждать.
Ужас.
Даже как фан Оклы - не согласен. Исключительно как скорер - да, ШГА, скорее всего на уровне топ 3-5 лучших АЗ. В остальных аспектах - слабее и Майкла, и Кобе, и Уэйда, и прочих
Ответ cloudier
Чем он хуже их в вижене, например, или защите под кольцом?
Что за бред про уровень пикового Джордана? Это был безоговорочно лучший игрок своего времени с большим отрывом. ШГА сейчас такой, что ли?
Да и для Уэйда как-то обидно. Правда, он и сам бил по 10 штрафных. Как сравнивать тогда, одного - с лишними штрафными, второго - без?
Ответ Hack-a-Curry
Если у него будет 2 подряд таких эффективных сезона с полным паком наград, чем именно эти 2 сезона будут хуже любых двух джордановских? Бред про судей прошу оставить в стороне, про Джордана миллеры и баркли то же самое тогда говорили
забавная подборка у Взял мяч с ним в конце последней трансляции была )
